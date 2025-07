Beach Volley, Nellina Mazzulla e Lo Re vincono la tappa regionale a Catania

La prima tappa del circuito siciliano di beach volley, alle Capannine di Catania, ha anche premiato la coppia Ndrecaj e Orto al maschile

La prima tappa del Circuito regionale di beach volley, indetto dalla Fipav Sicilia è andata in archivio alle Capannine di Catania dove non sono mancate le emozioni nella giornata finale con le vittorie di Graziella Lo Re e Nellina Mazzulla, nel femminile, e di Geri Ndrecaj e Simone Orto nel maschile. Per la peloritana Mazzulla che è tornata a giocare in coppia alla sua compagna storica con cui ha vinto il titolo italiano, è un ritorno visto che negli ultimi anni con la nascita dei suoi due figli, col compagno Carmelo Mazza, aveva un po’ staccato. Insieme i due comunque continuano a fare e insegnare pallavolo con la Sicily Beach Volley School che ha sede a Villafranca Tirrena.

Tornando alla tappa di Catania nel torneo femminile, al termine di una maratona, come detto tornano al successo Graziella Lo Re e Nellina Mazzulla. Le campionesse d’Italia 2011, a sei anni dall’ultimo torneo giocato insieme, centrano subito la vittoria. Un risultato prestigioso per le giocatrici, capaci di firmare la storia del beach volley siciliano, perché si sono regalate una grande emozione, come loro stessa ammissione. Nell’ultimo atto Lo Re-Mazzulla superano in rimonta Giorgia Bernasconi-Beatrice Meniconi per 2-1 (20-22, 22-20, 15-10).Terzo posto per Giulia Saccullo-Luisa Nuccio: le palermitane s’impongono per 2-0 su Maria Aliano e Alessia Corallo.

Nel torneo maschile l’impresa da copertina è di Geri Ndrecaj e Simone Orto che regolano per 2-1 le teste di serie numero uno, Franco Arezzo-Luca Bigarelli (21-19, 16-21, 15-12). Un parterre di assoluto valore quello della finale con Orto, classe 2004, reduce dalla tappa Assoluti, conclusa al quinto posto (stesso piazzamento per Arezzo-Bigarelli). Ndrecaj, lo scorso anno in coppia Arezzo, vinceva la tappa del campionato italiano a Catania e il Master finale regionale. Terzo posto per una splendida realtà rappresentata dai catanesi Seby Litrico e Simone Augugliaro, bravi a prevalere su Marco Lombardo e Dario Caracci (2-0).

Bombara: “Un ringraziamento a chi ha contribuito”

Roberto Bombara consigliere regionale con delega al beach volley traccia un bilancio: “Sono stati due giorni intensi che hanno offerto uno spettacolo importante e con molti partecipanti nel maschile. Un ringraziamento va a quanti hanno contribuito all’organizzazione e al successo della tappa. Un ringraziamento alle Capannine (consegnata una targa a Francesca Raciti) che ha sempre dimostrato massima attenzione all’attività di beach volley, permettendone lo sviluppo. Centro di alto livello, giusta vetrina di eventi di livello nazionale e internazionale. Ora ci concentriamo sull’attività di qualificazione in vista del Trofeo delle Regioni. Il beach volley regionale poi vivrà ancora due appuntamenti con il master e la Coppa Sicilia-Villa Zuccaro a Mazzeo”. Presenti i consiglieri regionali Alessandro Milazzo ed Egidio Emmi. La struttura tecnica operativa che ha gestito il torneo: Massimo Majorana, referente tecnico regionale; Gaetano Messina supervisore tecnico; Giuseppe Pampalone (supervisore arbitrale), Andrea Lo Presti (court manager).