 Beccato con oltre 100 grammi di droga, 18enne arrestato per spaccio

Beccato con oltre 100 grammi di droga, 18enne arrestato per spaccio

Redazione

Beccato con oltre 100 grammi di droga, 18enne arrestato per spaccio

lunedì 04 Maggio 2026 - 14:52

I carabinieri di Milazzo lo hanno fermato e perquisito nel corso del fine settimana

MILAZZO – Aveva addosso oltre 100 grammi di droga, tra cocaina e hashish. Da qui l’arresto per spaccio di droga. Nel corso del fine settimana, a Milazzo, i carabinieri hanno arrestato un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno fermato il giovane in una zona solitamente frequentata da chi fa uso di droga, notando subito l’atteggiamento nervoso e insofferente del ragazzo. E la perquisizione personale ha consentito di trovare addosso al 18enne circa 4 grammi di cocaina e 100 di hashish, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento di quelle sostanze.

Il giovane è stato arrestato e portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre la droga sequestrata sarà consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

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