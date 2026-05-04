Team Scaletta sempre più in alto, superato il primo turno playoff

Le biancazzurre superano la Sangiovannese 3 a 2 e avanzano nella finale del proprio girone. Doppietta di De Gaetano e Foti le reti messinesi

MESSINA – Impresa del Team Scaletta che, al termine di una semifinale playoff intensa e combattuta, conquista con merito l’accesso alla finale playoff di girone, del campionato di Serie B girone D. Una prova di assoluta maturità per le messinesi, capaci di reagire alle difficoltà e di imporre il proprio gioco, a coronamento di una stagione straordinaria che testimonia la crescita dell’intero ambiente, dalle giocatrici allo staff tecnico.

Un traguardo storico per la società presieduta da Chiara Tafuri, che premia un percorso straordinario costruito con lavoro, crescita e ambizione. Ora per il Team Scaletta si apre l’ultimo capitolo del girone: la finale contro la corazzata Lady Mondragone, in programma domenica 10 maggio alle ore 16 in Campania. Una sfida difficilissima, ma da affrontare con la consapevolezza di quanto già dimostrato e conquistato.

Sangiovannese – Team Scaletta 2-3

Il match si apre subito con grande intensità, con le ragazze guidate da coach Cernuto subito propositive e determinate a comandare il gioco attraverso un futsal dinamico e coraggioso. Tuttavia, al 7’, un errore in fase di impostazione favorisce il vantaggio della Sangiovannese: Lombardo recupera palla e si invola in contropiede, superando con freddezza Martino per l’1-0.

La reazione del Team Scaletta è immediata. Le siciliane non si disuniscono e continuano a macinare gioco, sfiorando il pareggio con Firrincieli su azione da corner, trovando però pronta la risposta di Dragan. Il forcing viene premiato poco dopo: Foti sfonda sulla destra con un’azione di forza e serve al centro De Gaetano, che firma il tap-in dell’1-1.

Nella ripresa è la Sangiovannese a partire con maggiore vivacità, trovando nuovamente il vantaggio con Moreira, abile a sfruttare un contropiede per il 2-1. Ma è proprio in questo momento che emerge la maturità del Team Scaletta: la squadra resta lucida, consapevole della propria forza e continua a creare occasioni. Pensabene sfiora il gol, Marchetta viene fermata da un grande intervento di Dragan, ancora decisiva poco dopo su un nuovo tentativo della stessa Pensabene.

La pressione delle messinesi porta infine al pareggio: sull’asse Manti-Foti nasce l’azione del 2-2. Manti affonda sulla destra e mette al centro, Foti colpisce il palo ma è rapida a raccogliere la ribattuta e insaccare. Nel finale la Sangiovannese abbassa il baricentro, forte del doppio risultato a favore in caso di parità anche nei tempi supplementari, mentre il Team Scaletta continua a spingere senza paura. A 120 secondi dalla fine arriva il capolavoro: azione corale di altissimo livello con quattro tocchi di prima, Marchetta illumina con un tacco per Foti, che con un contro movimento intelligente e lo stop a seguire, crea spazio e superiorità e serve al centro De Gaetano. La numero 18 non sbaglia e firma la doppietta personale – il suo decimo gol stagionale – che vale il definitivo 3-2 e l’accesso alla finale playoff.