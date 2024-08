Beccato mentre vendeva due dosi di crack, arrestato un pusher 25enne

L'uomo arrestato dai carabinieri di Bordonaro. In casa anche 540 euro in contanti ritenuti proventi di attività delittuosa

MESSINA – È stato seguito e beccato a cedere due dosi di crack da 0,4 e 0,5 grammi ad altrettante persone. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Bordonaro, che lo hanno preso nella notte tra il 29 e il 30 agosto. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari dell’Arma, coadiuvati dal nucleo radiomobile, lo hanno seguito e fermato al momento della vendita. In casa, dopo una perquisizione, è stata trovata la somma di 540 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività delittuosa di spaccio.

La sostanza è stata inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il giovane è stato portato in caserma per formalizzare l’arresto. I due soggetti che stavano acquistando la droga, invece, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.