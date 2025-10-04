Beethoven in Sala Grande: la potenza della IX Sinfonia

Appuntamento domenica 5 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele alle 17.30

Capolavoro assoluto, la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 segna una svolta nella storia della musica: per la prima volta Beethoven affida a coro e solisti il compito di dare voce a una sinfonia, innestando sull’architettura orchestrale le parole dell’Ode alla Gioia di Friedrich Schiller.

Dall’Allegro ma non troppo all’esplosione corale del quarto movimento, l’ascolto conduce attraverso atmosfere maestose, pagine di intensa energia ritmica e momenti di lirica contemplazione, fino a quell’invocazione alla gioia che si fa messaggio universale di fratellanza.

«Alle Menschen werden Brüder – Tutti gli uomini diverranno fratelli»: nell’ultima pagina della Nona, Beethoven trasforma il suono in un ideale, affidando alla musica un invito senza tempo alla libertà e all’unità tra gli uomini.

Programma:



Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Molto vivace – Presto – Scherzo

Adagio molto e cantabile – Andante moderato – Adagio

Presto allegro assai – Allegro molto – Andante maestoso – Allegro energico

La Nona Sinfonia in re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven, nota come Sinfonia Corale, lo scorso anno ha compiuto duecento anni: fu eseguita, infatti, per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 al Teatro di Porta Carinzia a Vienna, riscuotendo un notevole successo. Rappresenta il monumento della musica di ogni tempo e la sublimazione dell’arte del compositore. Dedicata al Re di Prussia, Federico Guglielmo III, venne scritta tra il 1818 e il 1824 quando il musicista era già completamente sordo.