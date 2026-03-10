Giuseppe Cosimini torna alla guida della Messana, esonerato Antonio Venuto

Il rientro del tecnico, chiamato a risollevare la squadra, condizionata dalla crisi di risultati

ll silenzio stampa chiesto dopo l’ultima gara contro l’Acquedolcese, terminata con un clamoroso 1-2 in rimonta per gli ospiti, lasciava ipotizzare un cambiamento radicale in casa Messana.

Infatti, a cinque giornate dalla fine della stagione regolare di Eccellenza Sicilia, la società rende noto attraverso un comunicato ufficiale il ritorno in panchina di un beniamino dei tifosi giallorossi. Infatti, la guida della prima squadra viene nuovamente affidata a Giuseppe Cosimini, l’uomo da 26 punti nelle prime 12 giornate, nonché uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Promozione e della Coppa di categoria nella scorsa annata.

Contestualmente, si interrompe il rapporto professionale con il tecnico Antonio Venuto, al quale la società «augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera», ringraziandolo «per l’impegno, la professionalità e la dedizione dedicati alla causa giallorossa».

Il tecnico richiamato, che contro ogni aspettativa era stato esonerato dopo l’1-2 sul campo del Palazzolo, trova ora una rosa parecchio cambiata rispetto a quella cui era abituato: pupilli come De León, Franchi, De Jesús e Le Mura si sono accasati altrove, mentre invece Tricamo, tuttora in squadra, deve fare i conti con un pesante infortunio al perone che lo tiene lontano dal campo dalla metà di dicembre. In compenso, il milazzese può contare sui giocatori tesserati successivamente, tra i quali spicca una vecchia conoscenza che ha ben figurato dal suo arrivo, ovvero Anthony Genovese, già allenato nelle giovanili del Messina.

Ora che la Messana si trova al quarto posto con 42 punti, rischiando di uscire dalla zona playoff, Cosimini ha il compito di risollevare la squadra dalla crisi di risultati e di interrompere l’astinenza di vittorie che si protrae da oltre un mese.

I tifosi potranno rivederlo all’opera sabato 14 marzo, durante la trasferta contro la Polisportiva Gioiosa, valevole per la ventiseiesima giornata.

Riccardo Giacoppo