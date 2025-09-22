 Bellini-Pagani, un "dialogo impossibile" al Vittorio Emanuele

Bellini-Pagani, un “dialogo impossibile” al Vittorio Emanuele

Redazione

Bellini-Pagani, un “dialogo impossibile” al Vittorio Emanuele

lunedì 22 Settembre 2025 - 09:30

Nell’ambito del Bellini International Context, appuntamento stasera a Messina con un evento che intreccia musica e parole

MESSINA – Nell’ambito del Bellini International Context, stasera alle 21, il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà “Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile”, un originale spettacolo che mette in scena l’incontro immaginario tra due tra le figure più emblematiche dell’Ottocento musicale: Vincenzo Bellini e Niccolò Paganini.

Da un’idea di Gianna Fratta, lo spettacolo prende forma come un confronto impossibile e al tempo stesso affascinante, che intreccia musica e parola per restituire al pubblico la distanza – e insieme la vicinanza – tra due universi creativi opposti.

«Bellini-Paganini è il frutto di un’idea nata in seno alla Fondazione Taormina Arte Sicilia – dichiara la direttrice artistica Gianna Fratta – mentre si immaginava la produzione di uno spettacolo originale e insolito che avesse al centro il Cigno di Catania. Quale migliore e più spettacolare idea di quella di mettere a confronto due virtuosismi estremi, l’uno vocale e l’altro strumentale? Così si è ipotizzato un dialogo impossibile – perché i due grandi compositori non si frequentarono mai – svolto in un luogo che genericamente si può indicare come un aldilà, un incontro, un confronto e uno scontro, forse, tra un angelo e un diavolo. A Giampiero Mancini il merito di aver reso questa invenzione della fantasia tangibile e verosimile, attraverso un testo che si alterna alle musiche di Bellini e di Paganini, riviste in chiave contemporanea dall’estro compositivo di Molinelli e Di Battista».

Sul palco, l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta da Marco Moresco, con la partecipazione straordinaria del violinista Ettore Pellegrino, del soprano Nicky Nicolai, degli attori Giampiero Mancini e Vincenzo De Michele, e del Stefano Di Battista Jazz Quartet.

L’idea è quella di giocare con i contrasti, esaltando la distanza tra due mondi opposti eppure capaci di dialogare. Come spiega l’attore Gianpiero Mancini: «Lo spettacolo è concepito come un dialogo impossibile fra Paganini e Bellini che si incontrano. È uno spunto per parlare delle loro esperienze di vita, dei diversi stili musicali e degli approcci alla musica e all’esistenza. Sono due mondi opposti: Paganini è oscuro, obliquo, istrionico; Bellini, invece, è placido, pacato, docile. Sono davvero antipodali».

La contrapposizione non resterà solo teorica, ma si tradurrà in scelte musicali precise. «Questa differenza – prosegue Mancini – sarà evidenziata dal fatto che l’orchestra, diretta da Marco Moresco, rivisiterà i brani di Paganini in versione bossanova, mentre Nicky Nicolai reinterpreterà i brani di Bellini in chiave jazz. Sarà dunque una serata ossimorica, basata sui contrasti, sui possibili e sugli impossibili».

Dopo la prima assoluta a Catania lo scorso anno, accolta con entusiasmo dal pubblico, lo spettacolo arriva a Messina con l’obiettivo di replicarne il successo. «La prima edizione dello spettacolo è stata realizzata a Catania l’anno scorso ed è stata un grande successo. Domani replichiamo a Messina con enorme piacere», ha concluso Mancini.

Un appuntamento che promette di sorprendere e coinvolgere, restituendo in forma originale la grandezza di due titani della musica e offrendo un’occasione unica per riscoprire Bellini e Paganini con uno sguardo nuovo e inatteso.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
L’impatto ambientale del ponte, la Commissione europea chiede chiarimenti
Atm Messina mette in vendita sette autobus usati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED