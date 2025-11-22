 Benestare. La Città Metropolitana celebra il successo di Catoja in Festa a Benestare

Benestare. La Città Metropolitana celebra il successo di Catoja in Festa a Benestare

Redazione

Benestare. La Città Metropolitana celebra il successo di Catoja in Festa a Benestare

Tag:

sabato 22 Novembre 2025 - 15:28

Il sindaco di Benestare e consigliere metropolitano: “Un segno di gratitudine per l’attenzione verso la crescita dei territori”

BENESTARE – Il sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, ha consegnato al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, la felpa ufficiale dei “Catoja in Festa”, iniziativa che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti culturali e sociali del territorio metropolitano. 

I ‘Catoja in Festa’ di Benestare valorizzano le tradizioni popolari, gli spazi caratteristici e l’identità delle comunità locali, riportando al centro la funzione dei catoja come luoghi di incontro e di socialità, trasformandoli in un simbolo condiviso di appartenenza e memoria collettiva. Il Comune di Benestare, proprio grazie a questa manifestazione, ha ottenuto da parte della Città Metropolitana guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, un importante riconoscimento come evento di Alta valenza identitaria, con l’attribuzione di un sostegno economico volto alla promozione e all’organizzazione dell’iniziativa.

“La consegna della felpa ufficiale della manifestazione al sindaco Falcomatà – ha detto Mantegna – vuole rappresentare un segno di gratitudine e di condivisione di un percorso che vede istituzioni e comunità lavorare fianco a fianco per la crescita dei territori. Un simbolo dal grande valore culturale e sociale, che testimonia l’impegno nel custodire e rilanciare le tradizioni come motore di sviluppo e partecipazione”. “La valorizzazione dei borghi interni – ha ricordato Falcomatà – non è solo un dovere dal punto di vista istituzionale e culturale, ma rappresenta un impegno prioritario affinché tutto il nostro territorio resti unito ed attrattivo per i turisti e soprattutto per chi vuole continuare a vivere questi luoghi, contribuendo alla rinascita ed alla valorizzazione delle proprie tradizioni. Sono felice e grato alla comunità di Benestare – ha concluso – straordinario esempio di identità e di resilienza per tutta la comunità metropolitana”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Test Medicina, niente furbetti a Messina. Ma restano nodi da sciogliere
Ospedale di Taormina. Ok a nuovo parcheggio ed elisuperficie
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED