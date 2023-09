"Bentornati a scuola", festa con il presidente dell'Ars a S. Teresa per il 'nuovo' plesso PODCAST - Tempostretto

VIDEO Interventi per 3 milioni alla "Felice Muscolino" che ospita primaria e infanzia. E' stata adeguata alle nuove norme sismiche e rimodernato con spazi più adeguati alle esigenze didattiche e di educazione motoria. La soddisfazione di sindaco e dirigente scolastica, piccoli studenti e genitori

Il sindaco Lo Giudice e il presidente dell’Ars Galvagno: “Un obiettivo importante, al di là dei colori politici”

La dirigente scolastica Maria Grazia D’Amico: “Grande soddisfazione. S. Teresa per quanto riguarda la scuola è un’isola felice…”

Il Responsabile unico del procedimento, ingegnere Onofrio Crisafulli: “Nulla è stato lasciato al caso, a partire dai colori”

di Carmelo Caspanello

S. TERESA – Bentornati a scuola. In un plesso rinnovato e, soprattutto, più sicuro. Un edificio rimodernato e funzionale, con spazi messi a nuovo nel contesto degli interventi di adeguamento sismico. Alla “Felice Muscolino”, la scuola storica di S. Teresa che sorge al centro del paese e cuore pulsante dell’unica direzione didattica di Messina e provincia, è stato un giorno di festa, sia per i piccoli studenti (Infanzia e Primaria) quanto per i docenti e la dirigente Maria Grazia D’Amico. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, su invito del sindaco, Danilo Lo Giudice che insieme alla dirigente e all’assessora alla Pubblica istruzione Annalisa Miano ha fatto gli onori di casa.

“Nulla è stato lasciato al caso”, rimarca il Rup (responsabile unico del procedimento), l’ingegnere Onofrio Crisafulli “a partire dai colori scelti per il prospetto dell’edificio”. I lavori, per circa 3 milioni di euro, sono stati eseguiti da un’impresa di Favara (Ag). Oltre all’adeguamento sismico, sono stati rifatti il tetto in legno e i prospetti, è stata realizzata nuova scala di emergenza in acciaio, una pensilina di copertura quale percorso di accesso alla scuola, l’adeguamento delle vie di fuga, la manutenzione dell’impianto elettrico, il rifacimento e la manutenzione di parte dei servizi igienico sanitari e dei relativi impianti, la sostituzione degli apparecchi di illuminazione con altri in Led di ultima generazione per il risparmio energetico, il rifacimento dei controsoffitti della terza elevazione, la sostituzione degli infissi esterni e delle porte, il rifacimento delle finiture interne, in particolare con l’utilizzo di materiali bioecocompatibili per i locali destinati all’infanzia e al refettorio, la manutenzione e l’adeguamento dell’impianto ascensore.

Sistemati anche l’area esterna e il campo di pallavolo e basket. A tagliare il nastro augurale, due bimbi della scuola dell’Infanzia, insieme alla dirigente D’Amico, al sindaco Lo Giudice e al presidente dell’Ars Galvagno. I locali sono stati benedetti dal parroco della parrocchia di Porto Salvo, padre Agostino Giacalone. Tra gli intervenuti il comandante della locale stazione dei carabinieri luogotenente Maurizio Zinna, la presidente del Consiglio Mimma Sturiale, la dirigente dell’Istituto comprensivo di S. Teresa Enza Interdonato, assessori, consiglieri comunali e tanti genitori. (In allegato il podcast con le interviste).