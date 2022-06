"Benvenuto presidente Mattarella, Taormina le è grata per l'onore che ci dona" - Tempostretto

Il Capo dello Stato sabato ospite di Taobuk. Il saluto del sindaco Mario Bolognari

di Mario Bolognari *

Amato Presidente, le porgo il saluto della Città di Taormina. Un saluto deferente e affettuoso per la stima e i sentimenti di gratitudine che tutti noi nutriamo per Lei. Gli ultimi due anni di sofferenza hanno accresciuto il legame tra Lei e i cittadini in ragione della fiducia, della serenità e della ferma volontà di resistere che Lei ha saputo interpretare con impegno costante e dedizione totale. Taormina Le è grata per l’onore che ci dona con la sua visita e si affida alla Sua guida sicura e alla Sua serietà. Il turismo ha bisogno di ripresa e questa ripresa non può che essere fondata su programmi definiti e chiari, su progetti credibili e realizzabili.

Stiamo lavorando, signor Presidente, per dare attuazione anche qui a quel vasto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ci vede impegnati come Comunità nazionale. Lasciando questa terra, oggi così felice e sorridente, porti nel cuore il ricordo di una città che da ventiquattro secoli si rigenera e cresce sempre sulla stessa collina, allargando i propri confini nella pianura sul fiume Alcantara, trasmettendo al mondo segnali di pace, di prosperità e di onesto culto del lavoro. *Sindaco di Taormina