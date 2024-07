Bergafest 2024, Latella: “Evento di grandissima rilevanza. Lavoriamo per l’istituzionalizzazione”

Latella: "Il prossimo anno, ci sarà un concorso internazionale per pasticceri che arriveranno da ogni parte del mondo"

REGGIO CALABRIA – “Un successo di pubblico, un grande fermento per la città, tante celebrità, dal mondo della cultura e del cinema a quello della medicina dell’imprenditoria ma, soprattutto, la celebrazione e la promozione del bergamotto, agrume prezioso e prerogativa della nostra città”. Con queste parole il consigliere comunale con delega al Turismo, Giovanni Latella ha salutato la 24° edizione del Bergafest, la manifestazione, inserita negli eventi dell’Estate reggina, organizzata dall’Accademia Internazionale del Bergamotto, da Vittorio Caminiti e dalla Confraternita del Bergamotto che porta avanti la mission di conoscenza del prelibato frutto. Nel corso della manifestazione è stato premiato anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, con un particolare riconoscimento, ideato ad hoc dal maestro orafo Gerardo Sacco.

“Bergafest si conferma un evento di grandissima rilevanza – ha spiegato Latella – una storia che con l’edizione di quest’anno si è arricchita di nuovi e prestigiosi tasselli, grazie anche alle premiazioni che hanno avuto come protagonisti e ambasciatori, personaggi di fama internazionale. Un evento che ha portato lustro all’oro di Reggio, il bergamotto, come ha sottolineato il sindaco Falcomatà, e visibilità al territorio della città metropolitana come accaduto anche con Sky Calciomercato”.

Grandi novità sono in programma per le future edizioni dell’evento dedicato al bergamotto. “Come anticipato da uno degli ospiti più prestigiosi, Iginio Massari – ha aggiunto il consigliere – si prevedono grandi festeggiamenti per la prossima edizione, che sarà la venticinquesima, con un concorso internazionale per pasticceri che arriveranno da ogni parte del mondo”.

Infine, ha concluso Latella: “Per l’importanza che Bergafest ha assunto alle nostre latitudini, per la sua fidelizzazione in questi anni, l’obiettivo è farlo diventare un evento istituzionalizzato e che avrà il sostegno di tutta la città e delle istituzioni”.