BergaFest. Latella: “conferma ruolo strategico della città nella valorizzazione dell’agrume simbolo”

"Il XXV anniversario della manifestazione, con il prestigioso riconoscimento agli “ambasciatori del Bergamotto”, momento di grande emozione"

REGGIO CALABRIA – «Si è conclusa da qualche giorno l’edizione 2025 del BergaFest che, anche quest’anno ha rappresentato un momento importantissimo, ricordando come il bergamotto di Reggio Calabria sia simbolo di orgoglio, eccellenza e visione proiettata verso il mondo. Celebrare il XXV anniversario della manifestazione, con il prestigioso riconoscimento agli “ambasciatori del Bergamotto”, è stato un momento di grande emozione, ma anche la conferma del ruolo strategico che Reggio Calabria riveste nella valorizzazione del nostro agrume simbolo».

Ad affermarlo in una nota è Giovanni Latella, consigliere comunale delegato al Turismo e Sport, dopo la partecipazione agli eventi dell’ultima edizione di BergaFest 2025, manifestazione nata con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli più autentici e identitari del territorio reggino.

«Le premiazioni, la vitalità degli eventi e la partecipazione di personalità di rilievo internazionale, con la presenza del maestro Iginio Massari – ha proseguito il delegato – hanno conferito un valore aggiunto all’ultima edizione, culminata con il primo “Campionato Internazionale di pasticceria del Bergamotto di Reggio Calabria”. Un’iniziativa che coniuga tradizione, innovazione e promozione territoriale, in perfetta sinergia con le politiche culturali e turistiche che stiamo portando avanti come Amministrazione Falcomatà».

«Ringrazio per il loro impegno l’Accademia Internazionale del Bergamotto, Vittorio Caminiti e chi ha contribuito con passione e competenza a rendere unica questa festa – ha concluso Latella – Reggio Calabria dimostra ancora una volta di saper accogliere e affascinare, offrendo il meglio di sé».