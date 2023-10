Polizia municipale. Nessun rinnovo per il comandante, Basile: "Si va al concorso" - Tempostretto

Una volta ottenuto il via libera della Cosfel, 39 agenti saranno stabilizzati e si attende il bando per 100 poliziotti municipali e due figure dirigenziali

MESSINA – Polizia municipale: il 15 novembre scadono i sei mesi per il comandante Stefano Blasco. E questa volta non ci sarà alcuna proroga, come anticipato da Tempostretto. Nominato dall’allora commissario del Comune Leonardo Santoro, Blasco aveva manifestato la sua disponibilità a continuare. Proroga entro dicembre, invece, per 39 agenti che saranno poi stabilizzati.

Sottolinea il sindaco Federico Basile: “Con il comandante ho sempre avuto un ottimo rapporto ma la mia intenzione è di procedere con il concorso per la nomina di una guida stabile, almeno fino alla fine del mio mandato. Una volta approvati i bilanci consuntivo e consolidato, ci vorrà il via libera della Cosfel, commissione del ministero dell’Interno, per far passare a tempo indeterminato i 39 (inizialmente 46 ma in sette hanno trovato un’altra soluzione lavorativa, n.d.r.). E, soprattutto, incassato questo parere sul piano delle stabilizzazioni, potremo indire a dicembre i concorsi per 100 nuovi agenti e per due nuove figure dirigenziali, compresa quella del comandante”.

Ma il Comune ce la farà entro dicembre, dato che ancora dipende dalla Cosfel, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali? “Una serie di motivi, compresa l’attesa sul Piano di riequilibrio, hanno comportato dei ritardi. Ma contiamo di farcela”. Dopo un breve interim, Basile promette “un comandante a tempo pieno. Non aveva senso procedere con un’altra proroga”.

Così nei giorni scorsi si era espresso Blasco: “Posso solo dire di aver dato la mia disponibilità a continuare quello che ho fatto, dopo il 15 novembre, fino all’espletamento del concorso. Ho registrato presso il mio Comune di appartenenza, Enna, la disponibilità a concedere ogni proroga, in quanto hanno risolto il problema del comandante. Se l’intenzione è quella di darmi ancora fiducia, una richiesta a Enna dovrebbe avere un riscontro positivo. Io posso solo pormi a disposizione del sindaco Basile, come ho sempre fatto, cercando di essere sempre pronto a seguire gli indirizzi dell’amministrazione, lavorando per migliorare e modernizzare i servizi che fanno capo al comando. Così ho fatto in questo anno e mezzo, con dotazioni, informatizzazione, approccio ai servizi viabili, grandi eventi e motivazione del personale”.

