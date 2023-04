Bimbo di 4 mesi muore al Policlinico dopo un trauma cranico - Tempostretto

Forse una caduta accidentale la causa dell'emorragia e poi il trasferimento dall'ospedale di Milazzo, con un intervento chirurgico

MESSINA – Un trauma cranico. Forse una caduta improvvisa dalle braccia di un adulto. Un bambino di quattro mesi viene portato in ospedale a Milazzo. In prima battuta la situazione non sembra grave ma poi viene riportato in ospedale dai genitori, d’origine tunisina, che vivono a Barcellona Pozzo di Gotto. Le condizioni peggiorano e il bimbo viene trasferito al Policlinico di Messina. È operato d’urgenza, per un’emorragia alla testa, ma i chirurghi non riescono a evitarne la morte.

Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri.

