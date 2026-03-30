 Biogas a Rodì Milici, il M5S porta il caso in Commissione

Biogas a Rodì Milici, il M5S porta il caso in Commissione

Redazione

Biogas a Rodì Milici, il M5S porta il caso in Commissione

lunedì 30 Marzo 2026 - 09:00

Dopo la nota dell'assessorato sull’iter ambientale

Si è tenuto a Falcone il secondo tavolo di confronto sull’impianto di biogas in costruzione a Rodì Milici. 

L’incontro, organizzato dalla consigliera Francesca Recupero, ha segnato un punto di svolta procedurale: l’analisi dei documenti ha confermato che l’iter autorizzativo finora seguito presenta sotto il profilo della tutela ambientale.

Antonio De Luca capogruppo del Movimento 5 Stelle presso l’Assemblea Regionale Siciliana, a seguito di un accesso agli atti, ha reso nota una posizione dell’Assessorato regionale che muta radicalmente lo scenario: “L’impianto pare necessitare dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale). Non sembra sufficiente la sola PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), atteso che quest’ultima non disciplina gli aspetti ambientali. Ho quindi depositato un’interrogazione urgente con risposta orale in commissione ambiente: serve chiarezza attraverso gli strumenti della politica sana e del diritto.”

L’avv. Giampiero Trizzino ha evidenziato come la frammentazione procedurale abbia finora impedito una valutazione reale dell’impatto dell’opera: “Sebbene si parli di biomasse e transizione energetica, le dimensioni dell’impianto e la vicinanza alla discarica di Mazzarrà impongono un’attenzione rigorosa. Il coinvolgimento delle comunità locali è stato trascurato nella fase iniziale; oggi lavoriamo per ristabilire quel dialogo trasparente che è mancato.”

All’incontro hanno preso parte i sindaci di Falcone e Terme Vigliatore e il vicesindaco di Furnari, unitamente a diverse sigle ambientaliste, concordi nel ritenere che la tutela della salute e del paesaggio non possa essere sacrificata a favore di procedure accelerate.

La consigliera Francesca Recupero ha chiuso i lavori confermando l’impegno a monitorare l’evoluzione e a convocare una nuova assemblea pubblica non appena l’Assessorato si esprimerà formalmente sui nuovi passaggi della valutazione ambientale.

Un commento

  1. Antonino 30 Marzo 2026 09:33

    Siamo sempre alle solite,fai tutto qurllo che vuoi,ma non nel mio giardino,quando si vuole fare qualcosa,spuntano sempre la sinistra, i verdi,i 5 stelle,cioè l’arretratezza del paese. i partiti che stanno condannando all’aretratezza il nostro paese.

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra in tilt in Sicilia: dagli scandali al flop referendum
B Interregionale, il derby dello Stretto è di Messina, Viola al tappeto
Getto polare contro getto subtropicale, un ciclone esplosivo nascerà sullo Ionio mercoledì
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED