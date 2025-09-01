Bisconte e Catarratti, anticipata la pulizia delle caditoie

L'appello di Forza Italia raccolto dall'amministrazione. E dopo un confronto la consigliera Buonocuore chiede anche più pattugliamenti nei due rioni

MESSINA – Sono stati anticipati gli interventi di pulizia e manutenzione delle caditoie lungo la via Comunale Bisconte-Catarratti. A renderlo noto è stata la consigliera comunale di Forza Italia Cettina Buonocuore.

L’intervento è stato chiesto all’amministrazione e all’assessore al ramo Roberto Cicala, dopo un incontro tra la capogruppo di FI in Consiglio comunale, il segretario territoriale alla terza municipalità Michele Milicia, l’ex presidente del terzo quartiere Agatino Bonarrigo e alcuni cittadini. Durante il confronto è emersa la necessità di intensificare i pattugliamenti nei due rioni ed è stata chiesta anche una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Buonocuore ha spiegato che “la sicurezza dei cittadini è una priorità non più rinviabile”. Dall’incontro è nato poi il sopralluogo lungo la via Comunale per osservare lo stato delle caditoie, che ora saranno pulite.