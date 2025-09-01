 Bisconte e Catarratti, anticipata la pulizia delle caditoie

Bisconte e Catarratti, anticipata la pulizia delle caditoie

Giuseppe Fontana

Bisconte e Catarratti, anticipata la pulizia delle caditoie

lunedì 01 Settembre 2025 - 16:30

L'appello di Forza Italia raccolto dall'amministrazione. E dopo un confronto la consigliera Buonocuore chiede anche più pattugliamenti nei due rioni

MESSINA – Sono stati anticipati gli interventi di pulizia e manutenzione delle caditoie lungo la via Comunale Bisconte-Catarratti. A renderlo noto è stata la consigliera comunale di Forza Italia Cettina Buonocuore.

L’intervento è stato chiesto all’amministrazione e all’assessore al ramo Roberto Cicala, dopo un incontro tra la capogruppo di FI in Consiglio comunale, il segretario territoriale alla terza municipalità Michele Milicia, l’ex presidente del terzo quartiere Agatino Bonarrigo e alcuni cittadini. Durante il confronto è emersa la necessità di intensificare i pattugliamenti nei due rioni ed è stata chiesta anche una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Buonocuore ha spiegato che “la sicurezza dei cittadini è una priorità non più rinviabile”. Dall’incontro è nato poi il sopralluogo lungo la via Comunale per osservare lo stato delle caditoie, che ora saranno pulite.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Atm. Ecco il nuovo piazzale green, conclusi i lavori di bonifica e riqualificazione VIDEO
Messina, partecipate: Bonasera nuova dg di Arisme
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED