 "Blandina Horse Raid Adventure", domenica a Letojanni il campionato regionale

“Blandina Horse Raid Adventure”, domenica a Letojanni il campionato regionale

Redazione

“Blandina Horse Raid Adventure”, domenica a Letojanni il campionato regionale

giovedì 09 Aprile 2026 - 20:50

Il percorso, tra mare e montagna, toccherà anche il Comune di Gallodoro

LETOJANNI – Si svolgerà domenica 12 aprile, la manifestazione sportiva “Blandina Horse Raid Adventure”, seconda gara del campionato regionale HRA, livello experience, organizzata dall’Asd Blandina Maneggio & Fattoria di Letojanni. La tappa letojannese si articolerà attraverso un percorso che si snoderà tra il mare e la montagna, coinvolgendo i comuni di Letojanni e Gallodoro, che hanno concesso il loro patrocinio, per un totale di 26 km, per cui è stato stimato un tempo di percorrenza variabile tra le 2 e le 5 ore.

Il programma della manifestazione

La partenza è prevista dal lungomare di Letojanni, alle 9.30, dopo le visite veterinarie e il meeting operativo, per dirigersi poi verso Sillemi, e raggiungere contrada Quadisi, in territorio di Gallodoro, dove ci sarà l’obbligo di sostare 20 minuti per accertare le condizioni fisiche dei cavalli. Quindi si proseguirà per il centro di Gallodoro e poi verso contrada Margi attraverso un tracciato ad anello che si ricongiungerà al territorio di Letojanni attraverso contrada Ciriolo, per scendere poi verso via Monte Bianco, con arrivo nella zona antistante piazza Corrado Cagli.

“È la prima volta che Letojanni ospita una manifestazione agonistica di questo tipo – spiega Luigi Caprino, uno degli organizzatori dell’evento – unica nel suo genere in tutta la zona jonica, alla quale è prevista la partecipazione di almeno una trentina di cavalli e cavalieri che giungeranno da più parti della Sicilia. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, tra cui l’Engea (Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali) e tutti gli sponsor che hanno contribuito”.

Dello staff tecnico-organizzativo fanno parte: Antonino Zuccarello (giudice); Diego Giordano e Luigi Caprino (ufficiali), Marco Stracuzzi (ufficiale di segreteria) e il dott. Domenico Morabito (veterinario), mentre l’assistenza sanitaria è stata affidata alla Fraternita di Misercordia “San Giuseppe” di Letojanni. I tempi di gara saranno rilevati dalla Federazione Italiana Cronometristi di Catania. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione che si terrà all’interno del parcheggio di via Ing. Mario Arrigo alle 16.30.

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