Incidente tra due moto a Giardini Naxos, 16enne di Taormina in rianimazione

L'impatto oggi sulla statale 114 e il trasferimento del giovanissimo al Cannizzaro di Catania

GIARDINI NAXOS – Un impatto fra due motociclette sulla Statale 114 a Giardini Naxos, in via Vittorio Emanuele. Entrambe le moto procedevano in direzione Catania e uno scooter guidato da un 70enne taorminese si è scontrato con una 125cc guidato da un 16enne sempre di Taormina. Quest’ultimo ha avuto la peggio, con politraumi e un trauma cranico, ed è stato condotto prima al “San Vincenzo” e poi al “Cannizzaro” di Catania in codice rosso.

La prognosi è riservata e il giovanissimo si trova in Rianimazione.