Blitz antimafia a Barcellona, gli arrestati al confronto col giudice

Via agli interrogatori dopo l'operazione antimafia Inganno, parola ai difensori

MESSINA – Qualcuno ha parlato, ma i più hanno taciuto. E’ questo il bilancio della prima tornata di interrogatori seguita all‘operazione antimafia Inganno, l’inchiesta di Direzione Antimafia e Ros dei Carabinieri sfociata ieri in 7 arresti.

Gli interrogatori

Il giudice per le indagini preliminari Ornella Pastore ha aperto gli interrogatori di garanzia col confronto con Vincenzo Miano, Giuseppe Isgrò e Carmelo Mastroeni, difesi dagli avvocati Pietro Fusca, Tino Celi e Gaetano Pino. I tre erano in libertà al momento del blitz e sono finiti dietro le sbarre. A chiamarli in causa sono stati i pentiti, in particolare Carmelo D’Amico e Salvatore Micale. Ma i difensori sono fiduciosi che il prosieguo dell’indagine contribuirà a chiarire la loro effettiva posizione.

Parola ai difensori

Il giudice ha vietato loro di comunicare col difensore prima del confronto, anche per questo probabilmente li ha spinti ad avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di poter valutare con i rispettivi legali le accuse. Ha scelto di rispondere invece Isgró, sostenendo che al momento dei fatti contestati non conosceva le persone a cui i pentiti lo collegano. “Il mio assistito ha risposto respingendo le accuse”, spiega l’avvocato Celi, pronto a ricorrere al Tribunale del Riesame come gli altri difensori.

Stamani sono attesi al confronto col giudice che ha autorizzato il blitz le altre quattro persone coinvolte che quando è scattata l’operazione erano già in carcere. Ovvero Pippo Gullotti e Sam Di Salvo, considerati dagli inquirenti i vertici del clan del Longano e indicati dai pentiti come i mandanti di 13 omicidi avvenuti tra il 1992 e il 1998, Nicola Cannone e Stefano Genovese, difesi dagli avvocati Tommaso Autru Ryolo, Diego Lanza e Luisella Mancuso.

Il ruolo di Stefanino Genovese

“Sono molto fiducioso per il mio cliente – dichiara l’avvocato Diego Lanza, difensore di Stefano Genovese – perché non ravviso i presupposti normativi per la misura che è stata applicata, come dimostreremo all’interrogatorio di garanzia o al Tribunale del Riesame”. Stefanino, com’è soprannominato, è uno dei figliocci del boss storico Gullotti ed era già agli arresti per una accusa legata all’associazione. Recentemente era stato scagionato dall’accusa di aver preso parte all’omicidio del giornalista Beppe Alfano, eliminato a Barcellona 31 anni fa mentre nel 2019 era stato arrestato per l’omicidio del camionista Martino Rizzo.

Dopo 30 anni una luce sull’omicidio Longo

A coinvolgere il cinquantenne nell’operazione Inganno sono oggi i pentiti, che lo chiamano in causa per l’omicidio di Francesco Longo, ucciso la sera del 28 dicembre 1992. Anche questo un delitto rimasto nell’ombra per decenni fino a quando i collaboratori non lo ascrivono alla faida mafiosa di quegli anni: Longo era un chiofalano e per questo era stato dato incarico di eliminarlo a Genovese e Carmelo D’Amico.