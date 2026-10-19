Blocco degli autotrasporti a Messina, nei supermercati finiti i prodotti freschi VIDEO

Banchi dell'ortofrutta vuoti: "Ci sarà da aspettare ancora qualche giorno"

Intervista di Agazio Lanciano

Va avanti da quattro giorni lo sciopero degli autostrasportatori con il caro carburante. In Sicilia la mobilitazione, iniziata venerdì scorso, si protrarrà fino alla mezzanotte di domani. A causa del blocco, nei supermercati stanno mancando soprattutto i prodotti freschi e altamente deperibili. La protesta dei camionisti contro il caro carburante sta paralizzando la catena logistica svuotando rapidamente le corsie dei negozi. I banchi dell’ortofrutta sono deserti, così come i frigoriferi di carne, latte fresco e pesce sono ormai in gran parte rimasti senza merce. “Noi abbiamo novità in merito all’arrivo di frutta e ortaggi – racconta ai nostri microfoni il dipendente di un supermercato -, siamo in attesa di disposizioni da parte dei nostri responsabili, ma sicuramente ci sarà da aspettare qualche altro giorno per il ritorno alla normalità”.

Intanto per evitare di dover mandare al macero di tonnellate di prodotti delle campagne siciliane, nelle ultime ore il Comitato dei trasportatori ha aperto un corridoio d’intesa con la Regione. È stato infatti autorizzato il transito parziale dei carichi di ortofrutta deperibile attraverso lo Stretto per svuotare le celle frigorifere delle aziende agricole. Sulla rete stradale, nei piazzali e nei porti si registrano decine di presìdi e blocchi mirati. A Messina, alla barriera dell’A18 di Tremestieri, numerosi tir sono fermi sulle due carreggiate. Al momento sono state lasciate due corsie libere per consentire il passaggio delle autovetture.

Tutta l’attenzione si sposta adesso sull’incontro di domani in Prefettura a Milano. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini incontrerà in mattinata le sigle sindacali nazionali e poi il pomeriggio quelle locali.

Barbagallo (Pd): “Governo ascolti giusta protesta agricoltori”

“In Sicilia cominciano ad esserci scaffali vuoti nei supermercati e iniziano a vedersi anche file per il rifornimento di carburante. La protesta degli autotrasportatori siciliani, che più degli altri loro colleghi del resto del Paese stanno pagando il vertiginoso aumento del costo del carburante, deve trovare ascolto e accoglimento immediato da parte del governo”, così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Il ministro Salvini – dice Barbagallo – in vista dell’incontro di domani a Milano, deve sapere che è grazie alle politiche insufficienti messe in atto fino ad ora che si è arrivati adesso ad una condizione così difficile e aspra, non solo per le categorie produttive più colpite come gli autotrasportatori, l’agricoltura e la pesca. E che rischia anche di mutare in emergenza sociale, vista la mancanza di derrate alimentari, acqua e anche benzina. Ritengo che siano necessarie misure concrete da adottare con urgenza. Se il governo ancora c’è, batta un colpo”.

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