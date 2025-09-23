Bocce, la messinese Grazia Gemelli bronzo ai campionati italiani

L'atleta della RSport Messina conquista il terzo posto nella categoria B dei tricolori di Lainate in provincia di Milano

Le bocce siciliane, dopo il secondo posto di Vindigni ai Campionati Italiani di beach bocce, festeggia anche il terzo posto di Grazia Gemelli. La messinese si piazza ai tricolori, categoria B, disputati a Lainate in provincia di Milano. L’atleta della RSport Messina parte subito forte battendo nel girone Manuela Angelini (Sammartinese) e Patrizia Zara (Soms), due successi che la proiettano nella finale di girone contro Giada Lombardo (Bocciofila Bolzano). La partita è equilibrata ma Grazia Gemelli riesce a vincere grazie a una strepitosa bocciata al volo di precisione, colpendo la boccia giusta la siciliana si porta a 12 vincendo la partita.

La peloritana arriva così alla semifinale dove si trova davanti la milanese Marta Colnago (Sperone), il match sembra ben indirizzato con Gemelli che parte forte e si porta prima sull’8-0 e poi sul 9-2, nel finale però la lombarda riesce a ribaltare il risultato e a volare in finale. Dopo la gara resta un po’ di amarezza ma anche l’orgoglio di essersi confermata tra le migliori atlete della categoria B d’Italia, non è la prima volta per Grazia che già nel 2008 riuscì a vincere il titolo e dieci anni prima a soli 14 anni aveva vinto il bronzo nella categoria Allievi competendo con atlete di età maggiore.