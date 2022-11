Bolognari: "Trappitello non può avere i vincoli paesaggistici di Taormina" - Tempostretto

Il sindaco chiede alla Soprintendenza un parere per la revisione del Piano paesaggistico approvato dalla Regione con decreto assessoriale nel 2016

TAORMINA – La frazione Trappitello non può essere subordinata ai vincoli paesaggistici di Taormina Centro, dell’area storica che comprende i monumenti della città e la struttura antica della pianta urbanistica. Lo evidenzia il sindaco, Mario Bolognari nella missiva inviata alla soprintendente ai Beni culturali di Messina, l’architetto Mirella Vinci. E’ questo il primo atto che porterà alla revisione del Piano paesaggistico della Provincia di Messina (approvato con decreto assessoriale il 29 dicembre del 2016), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il 31 marzo del 2017. Su Trappitello ricadono le norme di attuazione del “Paesaggio locale 4 Taormina” e del “Paesaggio locale 5 Valle dell’Alcantara”.

“Due porzioni di territorio distanti”

Alla Soprintendenza vien fatto notare dal sindaco che “le due porzioni di territorio sono distanti tra loro di diversi chilometri, con in mezzo una zona agricola e collinare che impedisce la visuale diretta, e la via di collegamento attraversa il territorio di altro comune (Giardini Naxos), rendendo le due porzioni due contesti urbani completamente distinti e diversi. Inoltre, la frazione di Trappitello si trova sulla sponda sinistra del fiume Alcantara ed è quindi assimilabile a un contesto geografico, paesaggistico, storico e sociale molto differente da quello al quale appartiene tutto il resto della città di Taormina, frazioni sul mare comprese, che custodisce beni artistici, monumentali e storici di grande pregio che vanno sicuramente preservati e valorizzati in quanto tali. Infine, si ricorda che la frazione di Trappitello si trova in tipico e vasto contesto agricolo, ancora esistente, nonostante l’urbanizzazione degli ultimi anni. Pertanto, sia le singole edificazioni, sia l’insieme urbano non costituiscono un bene da vincolare in modo omogeneo e continuo, così come prevede il Piano paesaggistico, ma un impianto urbano da regolare, con una corretta adozione del Pug, rispettando standard compatibili e sostenibili di un civile sviluppo della popolazione esistente e di quella potenziale.

“Avviate le procedure per l’adozione del Pug”

Di conseguenza questa Amministrazione ha avviato le procedure per l’adozione del Pug, inserendo nelle linee guida una corretta ed equilibrata dotazione di servizi a supporto delle attività private e pubbliche. Quindi, non un’indiscriminata urbanizzazione, ma uno sviluppo che tenga conto degli interessi collettivi dell’intera comunità cittadina e della comunità che insiste nella frazione. A questa Amministrazione appare ragionevole, come strumento di tutela della frazione Trappitello, il Pug così concepito, senza l’ulteriore restrizione del vincolo paesaggistico apposto dal 2017. Quest’ultimo, infatti, estende in modo indiscriminato procedure di verifica e sistemi di controllo irragionevoli, dispendiosi e spesso inefficaci. A fronte della scarsa valenza del complessivo patrimonio edilizio esistente, che non presenta quella peculiarità di uniformità e omogeneità che ne giustifichi una valutazione unitaria come bellezza d’insieme, e a fronte di singole unità architettoniche di età inferiore a 70 anni, senza un patrimonio pubblico di pregio, si ritiene che sia giustificata la eliminazione del vincolo paesaggistico nella frazione di Trappitello”.

La richiesta alla Soprintendenza

Alla Soprintendenza, il sindaco di Taormina chiede “di esprimere un parere sull’istanza presentata, inoltrando al competente assessorato regionale una proposta di revisione del decreto del 29 dicembre 2016, separando il territorio della frazione Trappitello da quello del resto del Comune di Taormina, eliminando il vincolo paesaggistico dalla frazione”.