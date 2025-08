Bonus parrucche per le donne siciliane: Come ottenerlo

Importante aiuto economico per le donne siciliane che subiscono la perdita dei capelli per la chemioterapia o a causa di patologie diverse dal tumore. Redazionale

Redazionale. Dopo qualche anno di attesa, è operativa l’agevolazione regionale in favore delle donne siciliane che subiscono il trauma della perdita dei capelli per effetto della chemioterapia e a causa di altre patologie diverse dal tumore. Con la pubblicazione del Decreto Assessoriale n.92/2024 sono, infatti, entrate in vigore le modalità attuative dell’art.13 comma 73 della legge regionale n.13/2022 che prevede un contributo di 300 Euro per l’acquisto di una parrucca.



Le modalità per ottenere il contributo di 300 Euro

Per usufruire dell’agevolazione, le donne residenti in Sicilia devono presentare domanda all’Azienda Sanitaria della loro provincia, direttamente o a mezzo pec, allegando:

Certificato rilasciato dal Medico di famiglia o da uno specialista del Servizio Sanitario Regionale, attestante la patologia oncologica e il conseguente trattamento chemioterapico, causa della perdita di capelli, o altra patologia con conseguente alopecia.



attestante la patologia oncologica e il conseguente trattamento chemioterapico, causa della perdita di capelli, o altra patologia con conseguente alopecia. Fattura o scontrino fiscale che riporta il codice fiscale della richiedente, attestanti l’acquisto della parrucca.



che riporta il codice fiscale della richiedente, attestanti l’acquisto della parrucca. ISEE della beneficiaria in corso di validità con un valore che non superi i 30.000 Euro .



in corso di validità con un valore . Copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria.

Altre informazioni sulla procedura

L’istanza va presentata entro l’anno solare in cui è stata acquistata la parrucca.



La prevista detrazione fiscale si manterrà solo per la quota di spesa per la parrucca non coperta da contributo.



La Regione Siciliana liquiderà il contributo direttamente all’interessata entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda. I contributi verranno liquidati secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



Il beneficio di 300 Euro è erogato una volta soltanto e non può essere superiore alla spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca.

