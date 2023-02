Boschetto dell'Ancora, 82 specie vegetali autoctone - Tempostretto

Lo studio dell'Orto Botanico di Messina

Il Boschetto dell’ancora è un laboratorio naturale a cielo aperto. Il valore scientifico è provato dall’aggiornamento dello studio fatto dall’Orto Botanico di Messina, a cura del prof. Alessandro Crisafulli e della direttrice Rosella Picone, inviato al sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili, alla soprintendente di Messina, Mirella Vinci, alla Legambiente Sicilia e alla Legambiente del Tirreno.

Il Boschetto dell’Ancora rappresenta la rinascita e la rinaturalizzazione di un ‘area degradata e polverosa. Un impegno costante nel tempo, amore per un territorio da salvare. Un gesto concreo contro il degrado dilagante che ha colpito la natura e la bellezza delle spiagge e dei torrenti. Ci voleva una risposta dalle idee chiare e forti e grazie l’impegno costante e determinato ci siamo riusciti, grazie alla partecipazione di un’intera Città che ha visto grandi e bambini in una delle più grandi feste dell’Albero. Una data storica Il 6 gennaio del 1992 quando tamerici, ginestre, ginestrini delle scogliere, euphorbie, papaveri delle sabbie, fiordalisi delle spiagge, la violaciocca di mare, il senecio gibboso e il senecione bicolore, oleandri e gigli marini… hanno colonizzato un pezzo di litorale, risanando e restituendo l’identità mediterranea, colore e biodiversità, rinaturalizzando un ambiente, creando paesaggio e zona cuscinetto fra l’ambiente urbanizzato e il mare. Un esperimento ultratrentennale ben riuscito, un dono per le giovani generazioni. Grazie ai tanti che ci hanno creduto e che hanno contribuito in modo disinteressato.

Il Boschetto è un libro aperto, un luogo di studio per la comunità scolastica e per l’Orto botanico di Messina che ha censito 82 specie vegetali autoctone, alcune a rischio di estinzione, tipiche dei litorali marini mediterranei, piante pioniere che grazie alle loro radici consolidano il litorale e lo difendono dall’erosione costiera. Un valore scientifico, culturale e ambientale della Comunità, un bene da difendere, da tramandare e da diffondere.