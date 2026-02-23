 Carbone: "Piscina di Villa Dante chiusa al nuoto libero da mesi, va riaperta subito"

Redazione

lunedì 23 Febbraio 2026 - 13:00

L'allarme lanciato dal consigliere comunale Dario Carbone

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone rappresenta l’insofferenza e l’insoddisfazione di molti utenti della piscina di Villa Dante per la chiusura cronica per le attività di nuoto libero, senza preavviso e senza fornire adeguate spiegazioni.

“Questa situazione va avanti da mesi e lascia giustamente scontenti gli utenti che hanno pagato abbonamenti e tessere di ingresso senza poterne fruire e che, quasi ogni mattina, ricevono un messaggio che comunica la chiusura della struttura” dichiara Carbone.

“Non è accettabile la motivazione fornita dall’amministrazione della struttura, ovvero che la temperatura della vasca non é idonea all’attività ricreativa a causa delle condizioni climatiche. Tale giustificazione rappresenta una manifesta inadeguatezza alla gestione ed alla programmazione di interventi straordinari risolutori” continua Carbone.

“Ulteriormente non si potranno non ricordare le gravi criticità nell’impianto, tra cui gli spogliatoi inagibili a causa del degrado del tetto ed i ricorrenti problemi alla caldaia” incalza Carbone.

“Gli utenti chiedono, in definitiva, un intervento massiccio per risolvere queste criticità e garantire la fruibilità della struttura, anche considerando l’importanza dell’impianto stesso per la città” conclude.

