Bottiglia incendiaria vicino all’auto dell’ex. Arrestato 45enne

E' accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e porto illegale di esplosivi in luogo pubblico

Una chiamata al 112 da parte di una donna, che aveva detto di sentirsi minacciata dall’ex convivente. I carabinieri di Spadafora e del Radiomobile di Milazzo sono intervenuti a Pace del Mela. Alla loro vista, l’uomo, un 45enne, ha tentato di scappare ma è stato fermato.

Trovate e sequestrate due bottiglie incendiarie: una vicino all’auto della donna e un’altra nel bagagliaio dell’auto dell’uomo.

Definito il quadro indiziario, il 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e portato al carcere di Barcellona per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, nonché porto illegale di esplosivi in luogo pubblico.