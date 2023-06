Bovalino. Incidente mortale, dopo la madre e il figlio, muore anche la ragazza di 13 anni - Tempostretto

Non ce l'ha fatta purtroppo neanche la figlia della donna di 39 anni che era precipitata in una scarpata mentre era alla guida della sua utilitaria

BOVALINO – Sale a tre il numero delle vittime in seguito all’incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile. Non ce l’ha fatta purtroppo neanche la figlia della donna di 39 anni che era precipitata in una scarpata mentre era alla guida della sua utilitaria. La donna lo ricordiamo, era morta sul colpo con l’altro figlio di 11 anni, la figlia di 13 anni invece è deceduta mentre i soccorritori la stavano trasportando dall’ospedale di Locri al nosocomio del Gom di Reggio Calabria, su decisione dei sanitari, viste e considerate le gravi condizioni in cui versava la ragazza.

I tre, stavano tornando dalla celebrazione di un banchetto matrimoniale in un noto ristorante di Bovalino, quando molto probabilmente, anche se ancora sono in corso gli accertamenti per capire definitivamente la dinamica del fatale incidente, l’auto con a bordo la donna e i due figli potrebbe essere sbandata a causa della strada resa viscida in seguito ai forti temporali registratisi nel pomeriggio.