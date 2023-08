Bretella Ponte Mela. È polemica, il 2 settembre diretta di Cateno De Luca

È polemica sulla realizzazione della bretella del Ponte Mela. Dal sindaco di Milazzo che diserta la consegna a Cateno De Luca in sopralluogo

MILAZZO – La bretella del Ponte Mela, oggetto di interventi di messa in sicurezza, continua a far discutere.

Lo scorso 18 agosto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, aveva annunciato di non voler presiedere al sopralluogo finalizzato alla consegna della bretella. Tra le motivazioni, Midili aveva spiegato che “il Comune di Milazzo non intende assumersi delle responsabilità sulla transitabilità di una strada che necessitava di altri interventi”. Nello specifico, in una nota, Midili sottolinea di aver ricevuto comunicazione che “restano a carico dei sindaci di Milazzo e Barcellona l’adozione dei provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità, la regolamentazione del traffico, il posizionamento della segnaletica”. Una soluzione impraticabile, per il sindaco di Milazzo che ha rimandato la competenza alla Città Metropolitana di Messina.

Adesso nel dibattito entra a gamba tesa anche Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e attuale primo cittadino di Taormina. Sui social De Luca ha annunciato un sopralluogo presso la bretella del ponte mela il prossimo 2 settembre: “La presenza dei Sindaci di Milazzo e Barcellona -ha scritto De Luca sui social- è particolarmente gradita unitamente al sindaco della Città Metropolitana. Tutti i parlamenti regionali i e nazionali che si sono a vario titolo occupati della vicenda li invito in contraddittorio”.

Insomma, la bretella del Ponte Mela pare essere diventata l’oggetto della discordia al pari della famosa mela d’oro che diede origine alla guerra di Troia.