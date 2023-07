Bridge, successo per l'edizione 2023 del Torneo dello Stretto "Colapesce" - Tempostretto

Sabato scorso presso il Circolo del tennis e della Vela 56 coppie si sono sfidate. A trionfare la coppia formata da Caterina Lumia Ferlazzo e Demetrio Porcino

MESSINA – Si è svolta sabato scorso, presso i locali del Circolo del Tennis e della Vela, l’edizione 2023 del torneo dello Stretto «Colapesce». Ben 56 le coppie, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno preso parte alla manifestazione nel segno del Bridge.

Numeri in netto aumento rispetto allo scorso anno (erano 40 le coppie in gara nel 2022) e torneo che è cresciuto anche in termini qualitativi. A conquistare il primo posto, la coppia formata da Caterina Lumia Ferlazzo e Demetrio Porcino, seconda posizione per Michele Cosentino e Maurizio Ferrari, sul gradino più basso del podio, invece, Giuseppe La Fauci e Matteo Micari.

Nella categoria «Allievi» successo per Adriana Magaudda e Luciano Gasperini, secondo posto per Fabrizia Ballo ed Elena Bosurgi, terza posizione per Carola Narbone e Chicca Rizzo. Arbitrati da Antonio Pistorio e Francesco Mazzamuto, i partecipanti hanno dato vita ad una serata piacevole, conclusa con il consueto buffet nella terrazza del circolo presieduto da Antonio Barbera.

Erano presenti, fra l’altro, il presidente della federazione nazionale Bridge, Francesco Ferlazzo Natoli e la presidente regionale Silvana Bonocore. Soddisfazione è stata espressa da Angela Salvo, responsabile, per il Ctv, della sezione Bridge. «Stiamo proseguendo nel nostro percorso di crescita – ha spiegato l’organizzatrice del torneo – e tutto questo è testimoniato sia dal numero dei partecipanti sia dall’attenzione che si è venuta a creare sull’intera manifestazione. Complimenti ai vincitori e a tutti coloro che hanno preso parte all’evento».