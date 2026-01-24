I danni del ciclone Harry nel Messinese, il Pd: “Blocco dei tributi e fondi ponte” VIDEO

"Risorse e indennizzi subito". Oggi sopralluogo del Partito democratrico nei luoghi del disastro. Preoccupazione per il rischio sismico sui Nebrodi

“Il Pd ha presentato due emendamenti al provvedimento Milleproroghe per sostenere imprese e famiglie che in Sicilia hanno subito la devastazione causata dal ciclone Harry. Con il primo prevediamo lo stop a tasse e imposte per chi ha subito danni ad abitazioni e aziende, differendo all’1 gennaio 2027 tutte le scadenze contributive e fiscali. Con il secondo chiediamo di utilizzare le risorse destinate nel 2026 al Ponte sullo Stretto, che consistono in 918 milioni di euro, per provvedere al ripristino di strade, coste e ferrovie”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo. Al suo fianco la parlamentare Stefania Marino e il segretario provinciale del Partito democratico Armando Hyerace nei luoghi del territorio messinese colpiti dal disastro. Oggi e domani, infatti, una delegazione del Pd, composta dal segretario regionale Barbagallo, dai parlamentari nazionali Stefania Marino, Giuseppe Provenzano e Antonio Nicita e dal deputato regionale Calogero Leanza – effettuerà alcuni sopralluoghi nella provincia di Messina.

E non mancano altre preoccupazioni. “In queste ore di grande apprensione per il ciclone Harry, mentre si contano i danni e si auspicano interventi rapidi per il ripristino delle infrastrutture e per il ristoro di aziende e privati, si affaccia un ulteriore elemento di criticità nella nostra provincia: il rischio sismico. I sindaci non possono essere lasciati soli”. Così il segretario provinciale Dem Hyerace. “Molti Comuni, soprattutto i più piccoli, non dispongono di risorse tecniche e amministrative adeguate per affrontare fasi prolungate come quelle legate a uno sciame sismico, anche di media entità”, prosegue Hyerace, esprimendo vicinanza ai territori e annunciando iniziative concrete della deputazione regionale democratica a supporto degli amministratori locali.

“Coordinamento stabile tra Regione, Protezione civile, Prefettura ed enti locali”

A sua volta il deputato regionale Leanza chiederà alla Regione siciliana “l’attivazione di un supporto tecnico-amministrativo ai Comuni interessati, con il coinvolgimento di professionisti qualificati per le verifiche sugli edifici pubblici strategici, a partire da scuole e strutture sanitarie; un coordinamento stabile e chiaro tra Regione, Protezione civile, Prefettura ed enti locali; una comunicazione istituzionale regolare, trasparente e basata su dati scientifici, in raccordo con l’Ingv, per fornire ai cittadini indicazioni corrette sui comportamenti da adottare.

Il Partito Democratico chiede inoltre che la Regione accompagni i Comuni nell’aggiornamento dei piani di protezione civile e in un monitoraggio sistematico del patrimonio pubblico, nell’ambito di una strategia di prevenzione strutturale. “Informare e prevenire non significa creare allarmismo, ma rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini, evitando vuoti comunicativi che possono generare insicurezza”, sottolinea Leanza.

“Il messaggio è chiaro: nessun allarme, ma presenza dello Stato e supporto concreto agli enti locali. La sicurezza delle comunità si costruisce con prevenzione, competenza e responsabilità istituzionale”.

