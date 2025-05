“Brillamento” sul costone di Taormina, chiusure nella A18 e zone rosse LE MISURE

Si è insediato il Centro operativo avanzato per le operazioni di domenica 18 maggio nella via Garipoli. Ecco tutti i provvedimenti

TAORMINA – Insediamento del Centro operativo avanzato (Coa) per seguire le operazioni di brillamento del costone roccioso sovrastante la via Garipoli di Taormina Si è insediato alle 9.30 di oggi al parcheggio Lumbi per seguire le operazioni di domenica. Si tratta dell’organismo deputato a coordinare e monitorare le operazioni di brillamento del costone roccioso, sovrastante la via Garipoli di Taormina, fissate per le primissime ore della mattinata di domani, domenica 18 maggio.

Chiusure nella A18, zone rosse ed evacuazioni

Si legge in un un documento congiunto di Prefettura di Messina, Protezione civile siciliana, Comune di Taormina, Ggr (gruppo operativo di protezione civile): “Tale attività, come noto, si è resa necessaria in conseguenza dell’aggravarsi negli ultimi mesi del dissesto sul predetto versante collinare, la cui instabilità ha richiesto degli interventi urgenti per la messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Per la corretta esecuzione del brillamento, sono state messe a punto una serie di misure. In particolare, per interdire l’accesso alla zona rossa, sono stati predisposti dei presidi/cancelli in corrispondenza dell’Autostrada A18, negli svincoli di Taormina direzione Catania e di Giardini Naxos direzione Messina, della via Garipoli, sia lato monte che valle nelle adiacenze del by pass, della via Zaccani e del by pass Sant’Antonio all’incrocio con la bretella di collegamento all’A18 con direzione Messina. Inoltre, sarà interdetto l’accesso in autostrada ai mezzi pesanti allo svincolo di Tremestieri”.

E ancora: “Lungo la SS114, in corrispondenza delle rampe di accesso allo svincolo di Taormina, sarà posta a cura di Anas una apposita segnaletica per indicare la chiusura, come da ordinanza del CAS, degli svincoli autostradali di Taormina in direzione Catania e di Giardini in direzione Messina e conseguente deviazione del traffico sulla SS114, per il periodo di chiusura previsto dalle operazioni di brillamento delle cariche. L’area interessata è stata, inoltre, oggetto di un preliminare censimento e della conseguente evacuazione della popolazione residente, cui sarà fornita assistenza dal Comune di Taormina, dall’Asp, dalle organizzazioni di volontariato e dalla Croce Rossa Italiana, mentre, con riferimento agli edifici siti nel raggio di azione del brillamento, sono state allestite delle opere di protezione per contenere o impedire eventuali danni. Specifiche prescrizioni sono state indirizzate alla Casa di riposo C. Zuccaro per la salvaguardia degli ospiti e l’adozione di ulteriori misure per la loro assistenza”.

Il piano operativo di emergenza

Si legge sempre nel documento: “Il Piano operativo di emergenza, redatto dal Dipartimento regionale di Protezione civile, elaborato per garantire una cornice di sicurezza delle operazioni, ha quindi contemplato, insieme ad una meticolosa campagna informativa, una serie di attività preparatorie all’evento a seguito di programmazione volta ad esaminare i vari ed eventuali profili dell’assistenza sanitaria, in particolare alle persone portatrici di esigenze socio-assistenziali, della viabilità alternativa, nonché dell’evacuazione, come detto, dei residenti nei pressi della Zona rossa e della loro accoglienza in strutture allo scopo individuate. È stata pure richiesta l’emissione di un “Notam” da parte dell’Enac per impedire eventuali sorvoli in zona. Al contempo, sono state pianificate dettagliatamente le azioni post evento, sì da procedere, celermente, ma sempre in una cornice di sicurezza, alla disattivazione delle misure di emergenza, allo smontaggio dei presidi, ai controlli dei varchi e all’organizzazione del rientro nelle proprie dimore dei residenti evacuati”.

Transenne e segnaletiche

“È stata oggetto di attenzione anche la situazione relativa alla presenza di animali all’interno della Zona rossa, ove non sono stati censiti canili o altre case di animali, mentre è stato previsto che gli animali domestici siano gestiti dai rispettivi proprietari. Sempre nell’ottica della tutela della fauna, qualche secondo prima del brillamento si procederà a delle piccole detonazioni per allontanare eventuali uccelli presenti nell’area del brillamento. All’atto dell’odierno insediamento del Coa, si è tenuto un breifing iniziale, alla presenza di tutti i componenti, per una congiunta analisi dello stato di avanzamento delle attività, nonché per la verifica della sussistenza di eventuali criticità e la condivisione finale del piano operativo di emergenza. Già nel pomeriggio di oggi, inoltre, si darà corso al posizionamento delle transenne per la chiusura dei varchi ed alla installazione della segnaletica nei pressi dei cancelli/presidi individuati, prima di procedere sin dal secondo pomeriggio ad una prima ricognizione sulla eventuale presenza della popolazione nell’area interessata e, in tal caso, all’allontanamento di coloro che dovessero essere individuati in violazione delle ordinanze sindacali di evacuazione”.

Alle 5.30 chiusura dei varchi in entrata

Continua la nota: A seguito di tutte le descritte misure, domani, domenica 18 maggio prossimo venturo, si procederà alle ore 05,30 alla chiusura dei varchi in entrata sia per il traffico veicolare che pedonale, cui seguirà nell’immediatezza il controllo dell’area evacuata per verificare l’eventuale presenza di popolazione e attuarne l’allontanamento”.

Alle ore 5.30 si riunirà il Centro Operativo Avanzato presso il PalaLumbi, di Taormina, coordinato da Prefettura di Messina, Dipartimento Regionale della Protezione Civile e Comune di Taormina e alla presenza di tutte le componenti del sistema di protezione civile coinvolte.

Alla comunicazione della prefetta Di Stani del “tutto libero” agli artificieri, inizieranno dei segnali sonori tramite un corno, che anticiperanno l’innesco delle cariche esplosive.

La viabilità contestualmente sarà, pertanto, così disciplinata:

ore 05,30 chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Garipoli nel tratto interessato al brillamento che va dalla SS 114 al parcheggio Lumbi;

ore 06,30 chiusura del tratto autostradale A 18 Messina – Catania in entrambe le direzioni di marcia, ossia tra i caselli di Taormina e Giardini Naxos, con conseguente deviazione del traffico sulla SS 114.

Per quanto concerne l’accesso a Taormina dalle ore 05,30 provenendo dalla SS 114 gli utenti potranno impiegare le rimanenti strade urbane (ad esempio via Pirandello) ad esclusione della via Garipoli nel tratto chiuso.

A conclusione delle operazioni correlate al brillamento, il cui inizio è previsto per le ore 7,00 in punto, dopo i controlli di sicurezza e di spazzamento delle arterie interessate e in assenza di rilevate criticità, il COA comunicherà la cessazione dei divieti di interdizione al traffico veicolare che verrà ripristinato in via ordinaria sull’Autostrada A 18 Messina – Catania e saranno aperti i varchi su via Garipoli ripristinando l’assetto attuale con by pass.

Sono raccomandate delle misure di autoprotezione ai cittadini, tra cui, prima di lasciare le proprie abitazioni, di chiudere la valvola principale del gas, lasciare aperte le porte interne e chiudere persiane ed avvolgibili.

Il Comune di Taormina, inoltre, ha messo a disposizione un numero telefonico utile dedicato all’emergenza 3312036306 della funzione Assistenza alla popolazione gestita dal comune di Taormina, a cui poter richiedere informazioni per persone con particolari esigenze socio-sanitarie.

