Brolo. La Saracena Swim Cup a Bavastrelli, Frisone primo tra i Master

Una prima edizione svolta in un'atmosfera di amicizia e semplicità che ha coinvolto 27 atleti per la gara di 5,5 km in mare

BROLO – La prima edizione della Saracena Swim Cup ha visto la partecipazione di 27 nuotatori, di cui due agonisti: Antonio Bavastrelli tesserato dell’Unime e Vincenzo Abramo tesserato con la Stilelibero. A completare la prova di 5,5 km in prima posizione, con il miglior tempo assoluto, l’universitario in 1h11’37″91. Più combattuta invece la gara tra i master dove erano al via in 25 di cui 4 donne. Quest’ultima ha visto primeggiare Alessandro Frisone di Power Team col tempo di 1h21’29″07, prima assoluta tra le donne Giorgia Montoro dell’Asd Stile libero col tempo di 1h33’39″66.

Alessandro Frisone premiato da Sandro Princiotta presidente dell’Asd Stilelibero

La manifestazione, che ha visto partenza e arrivo di fronte allo famoso scoglio di Brolo, ha mosso i suoi primi passi in un’atmosfera di amicizia e semplicità sportiva. Organizzata dall’Asd Stilelibero con Cristina Scotto responsabile tecnico. Riguardo al numero dei partecipanti Nino Fazio, responsabile per la Fin Sicilia del settore fondo e storico partecipante prima e organizzatore poi di gare in mare, tiene a precisare: “Il Baia di Grotta, dopo 24 edizioni, non c’è più, è vero. Ma al suo esordio aveva al via 11 partecipanti. Una storia si costruisce un passo alla volta e la gara saprà ripagare, e in parte l’ha già fatto, chi ci ha creduto e ha scelto di partecipare che potrà dire ‘alla prima edizione io c’ero'”.

Altre medaglie messinesi tra i Master

Oltre ai due vincitori assoluti, agonisti e master, erano impegnati anche compagni e atleti dell’Ulysse e Swimblu, Neri Fitness e Stilelibero. Tra questi Martina Raymo (Power Team) conquista l’argento assoluto e di categoria, mentre Maria Bonaffini (Swimblu) prende l’oro nella categoria F55. Al maschile Mario Scibilia (Swimblu) è terzo assoluto tra i Master e primo nella categoria M45. I compagni Francesco Russo e Santi Grillo conquistano rispettivamente l’argento nella categoria M40 e bronzo nella categoria M45.

Per l’Ulysse oro a Antonino Micali nella categoria M60 e argento per Leopoldo Urbani tra gli M50. Primo posto anche per la Neri Fitness con Kevin Mazzara Bologna tra gli M20. Ancora medaglie per l’Asd Stilelibero, società peloritana di triathlon e corsa che ha tesserato i partecipanti con l’Asi, che con i suoi tesserati ha conquistato l’argento assoluto tra gli agonisti con Vincenzo Abramo e oro Juniores, l’oro assoluto tra i Master e nella categoria F25 con Giorgia Montoro, ancora oro tra i Master nella categoria F30 con Valeria Foti e M70 con Sergio Spadoni, doppietta oro e argento nelle categoria M35 con Francesco Bruno e Andrea Conigliaro e M55 con Massimiliano Micali e Francesco Misiti, ancora doppietta ma oro e bronzo con Ignazio Rizzo e Vincenzo Tardiolo nella categoria M40, argento e bronzo con Tindaro Ullo e Franco Sidoti rispettivamente nella categoria M45 e M50.

Foto in questo articolo di Nino Capizzi (Web Design System)

dalla pagina Facebook Saracena Swim Cup

