Brolo. Tentato omicidio, arrestato 41enne

E’ stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico

Aveva aggredito un uomo con un coltello, colpendolo alle spalle all’altezza di organi vitali, provocandogli gravi ferite. E’ accaduto due settimane fa, a Brolo, e la vittima era stata ricoverata in prognosi riservata.

I carabinieri di Patti, coordinati dalla Procura di Patti, hanno ascoltato l’uomo aggredito e acquisito immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Così sono risaliti all’aggressore, un 41enne di Brolo, per il quale ora il giudice di Patti, Ugo Molina, ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il giudice ha osservato come “l’indagato, con la sua condotta spregiudicata, abbia dimostrato una incapacità di autocontrollo ed una latente inclinazione a commettere azioni violente e micidiali, al verificarsi di situazioni tutt’altro che estreme”.