Roccalumera. Tre consigliere chiedono la sospensione della sosta a pagamento

Simona Saccà, Claudia Gugliotta e Antonietta Garufi hanno presentato un'interrogazione al sindaco Lombardo. L'argomento verrà discusso venerdì in Consiglio

ROCCALUMERA – Le consigliere comunali di maggioranza Simona Saccà, Claudia Gugliotta e Antonietta Garufi hanno indirizzato al sindaco Giuseppe Lombardo un’interrogazione a risposta scritta per valutare la possibilità di una nuova sospensione e una rimodulazione del servizio di sosta a pagamento lungo la Via Umberto I.

L’argomento sarà oggetto di discussione durante la seduta del Consiglio comunale già convocata per venerdì 13 marzo. L’iniziativa nasce dal desiderio di accompagnare la comunità in questa delicata fase di ripresa dopo i disagi causati dal Ciclone Harry. Le consigliere riconoscono con favore la sensibilità dimostrata dall’Amministrazione nel sospendere le “strisce blu” nell’immediato post-emergenza fino al 1° marzo. Tuttavia, alla luce delle persistenti criticità infrastrutturali comprensoriali, ritengono opportuno valutare un ulteriore sforzo condiviso.

“Il nostro obiettivo è agire in piena coerenza con le altre misure di sostegno già attive sul territorio” – dichiarano le consigliere. Il riferimento è all’esenzione del pedaggio autostradale sulla tratta A18 tra Roccalumera e Giardini Naxos, disposta dal CAS fino al 31 maggio 2026 per agevolare la viabilità urbana ancora sofferente.

L’interrogazione propone di valutare l’allineamento della sospensione della sosta a pagamento con i tempi dell’esenzione del pedaggio autostradale (31 maggio), per offrire un supporto univoco ai cittadini. Inoltre, viene chiesto l’avvio di un confronto con i commercianti locali per rimodulare il servizio laddove sia realmente utile a favorire il ricambio dei parcheggi, sospendendolo invece nelle aree meno congestionate o puramente residenziali.

Infine, al sindaco Lombardo viene chiesto di “considerare, in accordo con la ditta affidataria S.A.E.T. srl, una gestione più flessibile degli stalli, magari privilegiando il periodo estivo, per non gravare sulla quotidianità dei residenti in un momento ancora segnato da cantieri e interruzioni”.

“Siamo certe che il sindaco accoglierà questa nostra sollecitazione come un contributo propositivo – concludono Saccà, Gugliotta e Garufi – volto esclusivamente a tutelare il tessuto sociale ed economico di Roccalumera, garantendo risposte celeri a una cittadinanza che ha bisogno di segnali di vicinanza e attenzione”.

