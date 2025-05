Buca a Grazia: Milazzo addebiterà costi a Città Metropolitana

Milazzo sistemerà la buca della strada provinciale di Grazia, ma ha annunciato che addebiterà i costi alla Città Metropolitana di Messina

MILAZZO – Dopo quasi due mesi dalla comparsa della buca sulla strada provinciale di Grazia, a Milazzo, il Comune annuncia di voler intervenire personalmente. I costi dei lavori, si legge in una nota, saranno tuttavia addebitati alla Città Metropolitana di Messina.

Nello specifico, la buca era comparsa lo scorso 2 aprile di fronte all’Ospedale Fogliani lungo la SP 68. In quell’occasione, una vettura era rimasta bloccata a causa della buca sulla strada, provocando disagi alla circolazione.

La decisione di addebitare i costi dei lavori alla Città Metropolitana di Messina, si legge in una nota del Comune di Milazzo “scaturisce dal mancato riscontro alla richiesta di intervento inviata subito dopo che si è registrato il danno agli uffici della ex Provincia”. Il Comune di Milazzo, quindi, spiega che “da palazzo dei Leoni nessun riscontro concreto, se non una lettera inviata qualche giorno addietro nella quale si asserisce che l’ente di palazzo dei Leoni non è proprietario dell’impianto interrato (sottoservizi) che avrebbe causato il cedimento del manto stradale”.

Una posizione, quella della Città Metropolitana, contestata da Milazzo che sottolinea come l’apertura della buca non sia stata “imputabile ad impianti e sottoservizi comunali, bensì a lavori di interramento di fibra ottica e cavi Enel, visibili nella stessa voragine creatasi, mai autorizzati però dal Comune di Milazzo”.

Gli interventi per sistemare la buca sono programmati per questo 21 maggio, con il ripristino del manto stradale.

