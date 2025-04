Milazzo. Voragine inghiotte auto davanti all’ospedale, Sottile: “Era prevedibile”

La consigliera chiama in causa la Città Metropolitana di Messina

MILAZZO – Cede il manto stradale lungo la via situata davanti all’Ospedale Fogliani, a Milazzo. La buca formatasi ha intrappolato un’automobile, causando disagi e problemi. Un evento che ha fatto molto discutere, nel milazzese, sul quale è anche intervenuta la consigliera comunale Alisia Sottile che parla di un evento “ampiamente prevedibile”.

«Più volte -spiega infatti Sottile- l’Amministrazione milazzese per mezzo degli uffici competenti, ha provveduto a segnalare le criticità delle arterie di competenza della città Metropolitana di Messina ricadenti nel territorio milazzese».

La consigliera ha quindi aggiunto: «Io stessa avevo personalmente sollecitato l’ex Provincia ad intervenire, producendo ed inviando per mezzo PEC un dossier fotografico di 59 pagine attestante le condizioni disastrate di queste strade. In particolare avevo posto l’attenzione proprio sulla via in questione, la Via Madonna delle Grazie, ma anche su altre strade nella medesima situazione come Viale Gramsci, via Madonna del Boschetto, via della Concordia il cavalcavia di Brigandì».

Sottile ha quindi auspicato un intervento celere da parte della Città Metropolitana di Messina: «Non bastano i “piccoli rattoppamenti” di fortuna, che saltano alla prima pioggia. Urgono interventi seri e risolutivi che possano ripristinare una condizione di sicurezza per l’incolumità dei cittadini».