La segnalazione di una lettrice: "C'è una puzza insopportabile"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo buca, fogna e rifiuti sul viale Annunziata n. 110. La fogna è lì da due settimane: vengono, guardano ma non ci sono stati interventi risolutivi. C’è una puzza che non si può stare e ci sono lì vicino un barbiere, una casa e un panificio. Non è igienico. Anche la spazzatura in strada è stata segnalata più volte”.