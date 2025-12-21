Ss Milazzo – Acr Messina, Romano: “Milazzo sfortunato, contenti di come è andata”

Post partita le dichiarazioni di Truglio del Milazzo ("Una delle partite più belle nostre"), di Aprile ("Un punto d'oro") e Moschella ("Oggi sfortunati")

MILAZZO – Le dichiarazioni dalla sala stampa del “Marco Salmeri” dopo la sfida tra Milazzo e Messina. Così mister Giuseppe Romano, allenatore dell’Acr Messina: “Abbiamo incontrato una buona squadra, a parte il campo e le difficoltà ambientali. Giocare con il pubblico attaccato al rettangolo di gioco non è facile. L’ho detto che era una partita difficilissima e noi abbiamo fatto partita di compattezza, abnegazione, spirito e corsa. Avevamo ancora qualche problema davanti con Tedesco non in condizione ottimale e Roseti con un problema alla caviglia e abbiamo finito con un terzino e un centrocampista davanti. Il Milazzo è stato sfortunato, contenti di come è andata e del punto che ci aiuta ad uscire dalla zona playout. Non c’era Tesija per scelta, Tourè non l’abbiamo rischiato dopo dei fastidi dopo l’Igea. Per i nuovi Tedesco ha lottato e si è dato da fare, Matese e Pedicone subentrati non sono ben centrati e amalgamati nel gruppo ma hanno doti importanti per darci una mano. È stato un girone d’andata stressante giocando spesso con gli stessi e senza ritiro pre campionato e preparazione, ancora andiamo in affanno a livello atletico, la sosta ci aiuterà. La difesa non ha avuto mai preoccupazioni perché abbiamo reparto di spessore anche di cambi, Clemente può giocare titolare in qualsiasi squadra come braccetto, dietro non ho mai avuto difficoltà e preoccupazioni. Spero che arrivi qualche altro dal mercato, in mezzo al campo abbiamo un buon centrocampo”.

Queste le parole di Giuseppe Truglio, in panchina per il Milazzo vice dello squalificato Gaetano Catalano: “Considero questa gara come una delle partite più belle da vedere in stagione. Oggi ai punti il Milazzo poteva uscire con l’intera posta in palio, oggi c’è da fare gli applausi ai ragazzi che sono usciti celebrati da pubblico. Una partita dove c’è mancato soltanto il gol, siamo riusciti a sfondare sull’esterno dove sapevamo di poter fare male. Non siamo stati bravi a concretizzare e i ragazzi hanno fatto prestazione importante. L’intero gruppo è stato encomiabile, il nostro obiettivo principale non è stato ancora raggiunto. È facile esaltarsi quando le cose vanno bene, non è stato raggiunto ancora nulla e con molto equilibrio andiamo verso il nostro obiettivo che rimane la salvezza”.

Alessio Aprile, centrocampista Acr Messina: “Questo è un punto d’oro. Loro hanno tirato di più ma noi siamo stati compatti e organizzati. Abbiamo concesso tante palle inattive però il punto è quello che conta. Sono molto orgoglioso anche per la piazza di Messina, scorso anno ho avuto difficoltà e quest’anno ce la sto mettendo tutta. Difficilmente avrei creduto a questa classifica ad inizio anno, ad oggi ce lo meritiamo tutto. Obiettivo personale continuare così come sto facendo con qualche rete in più”.

Manuel Moschella, centrocampista Milazzo: “È stata una partita affrontata bene, siamo cresciuti passo dopo passo e abbiamo rischiato in una sola occasione nitida per loro. Oggi manca solo il risultato, meritavamo i tre punti, personalmente sfortunato e sappiamo che può succedere e speriamo andrà meglio la prossima volta. Siamo tranquilli eravamo partiti col presupposto di salvarci e non lo siamo ancora, quando ci arriveremo guarderemo avanti. Rispettiamo i tifosi che ci danno una mano sempre, in casa e fuori, oggi un clima pazzesco che qualunque giocatore sogna di avere nelle partite”.