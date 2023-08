Buon test per il Messina contro il Città di Sant'Agata prima di Cerignola - Tempostretto

Si avvicina l'esordio in campionato di sabato sera. Per Firenze: "Capiremo chi siamo". Tropea: "Possiamo fare punti"

MESSINA – Il test più importante per il Messina di Giacomo Modica arriva dall’allenamento congiunto con il Città di Sant’Agata. Ad una settimana dall’esordio, fissato per sabato sera a Cerignola, il Messina ha sfidato la formazione nebroidea che milita in Serie D. Un test che ha visto il Messina cambiare formazione tra il primo e secondo tempo e dopo lo 0-0 di metà gara sono arrivare le reti di Frisenna, al primo minuto della ripresa, e di Luciani, al 19′, che hanno fissato il punteggio sul 2-0 finale. “Una squadra molto ben organizzata” è stato il commento del Città di Sant’Agata alla formazione di Giacomo Modica. Conferma di stamattina è la disputa di un altro allenamento congiunto, sempre a L’Ambiente Stadium, contro la Nuova Igea Virtus, società neopromossa in Serie D.

Nella prima frazione il Messina si è schierato con Fumagalli tra i pali, in difesa Manetta, Polito, Tropea e Lia, in mezzo al campo Giunta, Scafetta, Firenze e in attacco Zunno, Cavallo ed Emmausso. Il Sant’Agata ha risposto con Iovino, Capitano, Squillace, Fragapane, Nagy, Marcellino, D’Amore, Ambro, Mincica, Carrozzo e Aquino. Formazione quasi del tutto confermata per gli ospiti nel secondo tempo de L’Ambiente Stadium, sostituiti Mal per Ambro e centrocampo e Lo Grande per Aquino in attacco, mentre il Messina ha cambiato decisamente di più con l’ingresso del portiere Quartarone e tre quarti di difesa: confermato Tropea in posizione diversa affiancato da Darini, Polito e Salvo. A centrocampo rimane Giunta ma vengono testati anche Ortisi e Frisenna. In avanti cambio di fascia per Emmausso, Cavallo spostato all’altro esterno e Luciani al centro dell’attacco.

Le parole di alcuni calciatori in vista dell’esordio

Marco Firenze, centrocampista: “Partita importante contro una squadra impegnativa, sarà un importante test per capire chi siamo. Abbiamo lavorato bene, i carichi del mister si fanno sentire, ma ne beneficeremo durante l’anno. Dobbiamo essere bravi a riportare gente allo stadio per darci una mano, siamo un gruppo giovane che ha bisogno dell’aiuto dei propri tifosi”.

Marco Zunno, attaccante: “Sabato la prima di campionato per me sarà la prima volta avendo io sempre giocato nel girone A e credo che il girone C sarà molto difficile. Il mister per me nel ruolo di esterno ha grandi idee, dobbiamo ascoltarlo, tra i miei obiettivi c’è quello di fare più partite possibili e aiutare la squadra”.

Lorenzo Tropea, difensore: “Come esordio fuori casa sarà importante, abbiamo le carte in regola per fare punti ma dobbiamo impegnarci. Ho fatto allenamenti in più essendo arrivato a preparazione iniziata, ma mi sento pronto. Vengo da un campionato primavera e partire da Messina è un’occasione più unica che rara, ho sentito il calore del pubblico e l’importanza di giocare in questa piazza”.