Buona la prima del Milazzo, tris all’Athletic Palermo e turno superato in Coppa

La prima uscita dei mamertini in stagione è una vittoria firmata dalla doppietta di Bosetti e la rete di Greco sul neutro del "Fresina"

MILAZZO – Il primo impegno ufficiale della nuova stagione del club della città del Capo si è giocato, a porte chiuse, allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello. Vittoria per la squadra di mister Catalano che supera nel turno preliminare di Coppa Italia per 3-1 l’Athletic Club Palermo e avanza nella competizione. Nel prossimo turno, il prossimo 31 agosto, accoglierà in casa la Nuova Igea Virtus che in virtù dei risultati della passata stagione accedeva direttamente al primo turno, sarà un altro derby molto sentito che si aggiungerà a quello che il 14 settembre vedrà le due formazioni l’una contro l’altra in campionato.

Ss Milazzo – Athletic Palermo 3-1

Il Milazzo parte bene realizzando con Bosetti dopo neanche venti minuti, la replica degli ospiti palermitani arriva da parte di Faccetti che pareggia momentaneamente il match. Perché a riportare ancora avanti i rossoblù, dopo neanche due minuti dal pari, ci pensa Bosetti al 41′, doppietta personale per lui, e il primo tempo va in archivio su questo punteggio. Sfida definitivamente in discesa per i mamertini al 53′ quando Marco Greco cala il tris e doppio vantaggio per i suoi. Il punteggio non cambierà fino al triplice fischio.

Tabellino

Arbitro: Marco Calabrò di Reggio Calabria.

Assistenti: Angelo Celestino di Reggio Calabria & Raffaele Trapasso di Vibo Valentia.

Ss Milazzo: Mileto, Cassaro, Franchina, Currò, Scolaro, Greco, Moschella, Vaiana, Bosetti, Dama, Giunta.

Allenatore: Gaetano Catalano.

A disposizione: Quartarone, Di Francesco, Corso, Salvo, Greco, Cannatella, Pipitone, Vitale, Di Piedi.

Athletic Palermo: Greliak, Fastiggi, Vesprini, Torres, Mazzotta, Micoli, Varela, Passero, Mori, Faccetti, Bonfiglio.

Allenatore: Emanuele Ferraro.

A disposizione: Vitzinis, Di Maria, Borardi, Panaro, Sanchez, Bongiovanni, Concialdi, Maurino, Rampulla, Matera, Zalazar.