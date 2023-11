Buona notizia. Ripulite le Due Fontane di via Primo Settembre - Tempostretto

Come dice il segnalatore, speriamo che non si ripeta più e che ci sia rispetto per tutta la città ma in particolar modo per i nostri monumenti

Mercoledì scorso abbiamo pubblicato una segnalazione WhatsApp al 366.8726275, che denunciava la condizione di degrado delle Due Fontane di via Primo Settembre, piene di bottiglie lasciate da incivili. Oggi ecco la buona notizia che ci è stata comunicata dal segnalatore: “Grazie! dopo mesi finalmente di nuovo pulite…speriamo che non si ripeta più…”

Davvero speriamo che non succeda più e che ci sia rispetto per tutta la città ma in particolar modo per i nostri monumenti. E’ anche giusto riconoscere il dovuto merito a Messina Servizi che faticosamente, come in questo caso, cerca di fronteggiare fenomeni di inciviltà troppo diffusi sul nostro territorio.