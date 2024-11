A 8 mesi dal primo annuncio, Buonocuore passa in Forza Italia: “Una scelta convinta”

La consigliera comunale, eletta col Pd e passata al gruppo misto, approda ufficialmente in FI "dopo un'attenta riflessione"

MESSINA – A distanza di quasi 8 mesi dal primo annuncio, adesso è ufficiale: Concetta Buonocuore passa ufficialmente dal gruppo misto a Forza Italia. Salgono così a due i membri degli azzurri nel Consiglio comunale di Messina, dopo l’approdo dell’ex deluchiana Sara Di Ciuccio, diventata capogruppo di FI.

Buonocuore è al secondo cambio di colori in aula dopo quello a pochi minuti dall’insediamento. Eletta con il Pd, infatti, è subito transitata al gruppo misto, area da cui ha appoggiato i gruppi legati al sindaco Federico Basile, tanto da aver appoggiato De Luca alle regionali.

Buonocuore: “Scelta ponderata e convinta”

La sua adesione è stata ufficializzata alla presenza dell’Assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo e del coordinatore cittadino Antonio Barbera. Buonocuore ha spiegato: “Dopo un’attenta riflessione, ho scelto di aderire con convinzione. Forza Italia, nonostante la scomparsa di Silvio Berlusconi, ha dimostrato di essere un partito vivo, che cresce e guarda al futuro con ottimismo”.

Il coordinatore cittadino Antonio Barbera ha aggiunto: “Concetta rappresenta una donna forte, con la passione necessaria per affrontare i tanti problemi che la nostra città vive quotidianamente. Il suo contributo sarà fondamentale per il nostro progetto di crescita politica e istituzionale”.

Infine Edy Tamajo, assessore regionale che ha evidenziato il ruolo di Forza Italia, definito “un partito che offre una casa a chi crede in una politica moderata, cattolica e liberale”. E sulla consigliera ha affermato: “Concetta non sarà mai sola. Siamo qui per sostenerla, consapevoli del ruolo cruciale che può giocare nella crescita della nostra comunità e del partito”.