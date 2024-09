Bus e tram con Move Me, 50 euro l’abbonamento di Atm

Oggi la delibera della Giunta Basile a sostegno del trasporto pubblico a Messina

MESSINA – Ritorna Move Me con la possibilità di abbonarsi a costi ridotti per salire su bus e tram di Atm. Non più al prezzo di 20 euro, allora grazie a fondi europei, ma comunque scontato. Per 50 euro (e non 70, come abbiamo scritto ieri), sarà presto in funzione il nuovo abbonamento. Oggi è in programma la delibera della Giunta Basile a sostegno del trasporto pubblico locale.

Nel mese di gennaio, Atm aveva annunciato che l’abbonamento MoveMe aveva raggiunto quota 28mila. E a luglio il sindaco Basile ne aveva preannunciato il ritorno. “Siamo tra le prime città di Italia ad avere l’abbonamento interamente online”, aveva affermato in quell’occasione il presidente Campagna.

L’abbonamento a prezzo pieno costa 250 euro.

