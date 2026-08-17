Bus sovraffollati per la Vara: la richiesta di potenziare i mezzi pubblici

La segnalazione di un passeggero a bordo della linea per la stazione a Ferragosto

I mezzi pubblici registrano il tutto esaurito e molti utenti rimangono a terra lungo le fermate. È la testimonianza diretta di un cittadino che, viaggiando a bordo delle linee dirette verso il centro, fa notare le criticità del servizio di trasporto pubblico locale in occasione delle giornate festive e dei grandi eventi popolari in città.

La segnalazione arriva direttamente dal tragitto fatto dall’autobus: «Vi scrivo dal bus 4/5 che porta alla stazione. Dietro di noi c’è uno Shuttle che ho cercato di prendere nella zona di Minissale. Ovviamente impossibile entrarci».

L’aumento degli utenti e i limiti delle corse festive

Secondo il passeggero, l’aumento della domanda da parte dei cittadini si scontra con una frequenza di passaggi limitata rispetto alle necessità: «Ogni anno si ripresenta puntualmente questo problema. Tanta gente rimane alle fermate perché chiaramente la mole di gente che ormai grazie a questa amministrazione riconfermata cresce dando sempre più fiducia ai mezzi Atm ma di fatto è troppa rispetto al servizio festivo della stessa azienda». Un problema che viene riscontrato anche in altri periodi dell’anno: «Questo accade anche ogni domenica di ritorno dal litorale nord ma questa è storia a parte».

Il quesito rivolto all’azienda e a Palazzo Zanca

L’intervento si conclude con una richiesta rivolta alla società di gestione dei trasporti e all’amministrazione comunale per rivedere l’organizzazione dei collegamenti: «La mia non è una lamentela, ma una semplice domanda da girare credo lecitamente all’Atm e Comune di Messina. Perchè il bus apposito per i concerti sì e rinforzare le linee che portano alla festa di tutti i messinesi no?».