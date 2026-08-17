Crollo a Pistunina, stasera un presidio di silenzio e memoria per le vittime

La comunità si ritroverà in via Giorgio La Pira per un momento di preghiera e per ringraziare i soccorritori impegnati tra le macerie

Messina si stringe nel dolore a seguito della tragedia che ha colpito la zona sud della città. Questa sera, alle 19, i cittadini si daranno appuntamento in via Giorgio La Pira, nei pressi della statale 114 a Pistunina, proprio nel luogo del crollo che ha scosso l’intera comunità.

Un momento di raccoglimento

L’iniziativa nasce dal desiderio spontaneo dei residenti di ritrovarsi per ricordare chi ha perso la vita nel cedimento dell’edificio. Sarà un presidio silenzioso, pensato come un momento di raccoglimento e di preghiera per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime, ai conoscenti e a chi sta vivendo ore di profonda sofferenza.

Per ragioni di sicurezza, gli organizzatori invitano i partecipanti a non portare candele con fiamme libere. Chi lo desidera potrà accompagnare la propria presenza con un lumino elettrico oppure con un fiore, ritrovandosi nei pressi dell’edicola di via La Pira.

Il ringraziamento ai soccorritori

L’incontro sarà anche l’occasione per manifestare gratitudine verso le squadre del Corpo dei Vigili del Fuoco, i volontari e le forze dell’ordine che in questi giorni hanno lavorato senza sosta tra le macerie. Un impegno portato avanti con dedizione fin dalle prime ore dell’emergenza.

La cittadinanza si prepara così a vivere una serata di memoria e unità, per condividere un dolore che ha lasciato un segno profondo nell’intera città.