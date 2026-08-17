 Crollo a Pistunina, stasera un presidio di silenzio e memoria per le vittime

Crollo a Pistunina, stasera un presidio di silenzio e memoria per le vittime

Redazione

Crollo a Pistunina, stasera un presidio di silenzio e memoria per le vittime

lunedì 17 Agosto 2026 - 11:20

La comunità si ritroverà in via Giorgio La Pira per un momento di preghiera e per ringraziare i soccorritori impegnati tra le macerie

Messina si stringe nel dolore a seguito della tragedia che ha colpito la zona sud della città. Questa sera, alle 19, i cittadini si daranno appuntamento in via Giorgio La Pira, nei pressi della statale 114 a Pistunina, proprio nel luogo del crollo che ha scosso l’intera comunità.

Un momento di raccoglimento

L’iniziativa nasce dal desiderio spontaneo dei residenti di ritrovarsi per ricordare chi ha perso la vita nel cedimento dell’edificio. Sarà un presidio silenzioso, pensato come un momento di raccoglimento e di preghiera per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime, ai conoscenti e a chi sta vivendo ore di profonda sofferenza.

Per ragioni di sicurezza, gli organizzatori invitano i partecipanti a non portare candele con fiamme libere. Chi lo desidera potrà accompagnare la propria presenza con un lumino elettrico oppure con un fiore, ritrovandosi nei pressi dell’edicola di via La Pira.

Il ringraziamento ai soccorritori

L’incontro sarà anche l’occasione per manifestare gratitudine verso le squadre del Corpo dei Vigili del Fuoco, i volontari e le forze dell’ordine che in questi giorni hanno lavorato senza sosta tra le macerie. Un impegno portato avanti con dedizione fin dalle prime ore dell’emergenza.

La cittadinanza si prepara così a vivere una serata di memoria e unità, per condividere un dolore che ha lasciato un segno profondo nell’intera città.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
A Messina il luglio 2026 è stato il secondo più caldo dall’inizio delle rilevazioni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED