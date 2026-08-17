Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali: Alberto Randazzo nuovo segretario generale

Insediato il nuovo Comitato animatore dell'organismo ecclesiale

Si è insediato, nei giorni scorsi, il nuovo Comitato animatore della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, organismo ecclesiale che riunisce i rappresentanti delle varie associazioni, gruppi e movimenti della Chiesa locale.

Segretario generale è il prof. Alberto Randazzo, associato di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina e presidente diocesano dell’Azione Cattolica. Randazzo, il 7 luglio 2026, è stato nominato dall’arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Giovanni Accolla, che ha di fatto ratificato il risultato delle elezioni della Consulta svoltesi il 23 maggio 2026. In quell’occasione, infatti, si è tenuta l’Assemblea generale elettiva della Consulta, momento di partecipazione e corresponsabilità ecclesiale durante il quale sono stati rinnovati gli organismi della Cdal, procedendosi all’elezione dei componenti del Comitato animatore e all’avvio della procedura statutaria che ha portato alla nomina del nuovo Segretario generale.

Il prof. Randazzo, primo presidente di AC a diventare segretario generale della Consulta, succede nel servizio svolto fino al 2 maggio 2025 da Nina Currò, la cui scomparsa ha lasciato un profondo ricordo nella comunità ecclesiale.

La composizione del Comitato animatore

Il Comitato animatore ha una composizione variegata. Alcuni membri sono stati eletti dall’Assemblea e segnatamente: Antonio Ignazio Arena (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), Antonino Cutugno (Fraternità Laica di san Domenico), Giuseppe Famulari (Comunione e Liberazione), Tiziana Frigione (Ordine Francescano Secolare), Gaetano Lamberto (Movimento Cristiano Lavoratori), Paola Dora Magaudda (Unione Giuristi Cattolici).

A questi si aggiungono i membri designati dall’arcivescovo: Giuseppe Lentini (Gruppi di Preghiera di Padre Pio), Maria Rizzo Trischitta (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani).

Rosanna Mortelliti (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) è la nuova amministratrice, eletta dal Comitato animatore su proposta del segretario generale. Membro di diritto, infine, è Sergio Visconti (in rappresentanza dell’Azione Cattolica). Vicario episcopale per i laici è Mons. Tindaro Cocivera.

Il Comitato avrà il compito di accompagnare il cammino delle associazioni, dei movimenti e delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi nei prossimi anni, promuovendo il dialogo, la collaborazione e la comunione tra le diverse realtà ecclesiali del territorio.

Gli obiettivi e il ruolo del laicato

Come ha dichiarato Randazzo, in occasione della prima riunione del Comitato animatore, la Consulta deve essere sempre più un luogo di comunione e di conoscenza reciproca tra le associazioni, un posto nel quale si possa discutere delle difficoltà ma anche delle buone pratiche e delle attività proprie di ogni aggregazione. Non si tratta di una sovrastruttura o di un’altra associazione, ma è un organismo ecclesiale nel quale le diverse identità associative devono essere valorizzate. La sinodalità, della quale si parla tanto, è un connotato necessario della Chiesa e implica il superamento dell’autoreferenzialità, ma non richiede di dare vita ad una massa indistinta. Come ci insegna San Paolo (1 Cor, 12), tutti i battezzati sono chiamati a “formare un solo corpo”; quest’ultimo, però, è composto da tante “membra” ed ognuno di esse svolge una funzione specifica (e quindi diversa da quella delle altre) e indispensabile all’intero corpo.

Inoltre, il nuovo segretario – sostenitore e studioso del ruolo dei fedeli laici, sulla base degli insegnamenti del Concilio Vaticano II – ha auspicato che “si possa riscoprire il rilievo pubblico dell’associazionismo laicale, chiamato ad entrare nel dibattito pubblico per interessarsi al bene comune”.