Cade al settimo mese di gravidanza. Riuscito delicato intervento al Papardo

Collaborazione tra unità operative per garantire la massima sicurezza alla crescita del feto

Una caduta al settimo mese di gravidanza, una frattura scomposta della tibia. Una donna è stata portata all’ospedale di Patti e da qui trasferita al Papardo di Messina, dov’è stata subito operata. Un intervento delicato per garantire la massima sicurezza alla crescita del feto, per questo è servita una collaborazione multidisciplinare.

Ad operarla il dottor Claudio Aliberti, dirigente medico e direttore dell’Unità di Ortopedia, con il supporto anestesiologico del dottor Giuseppe Leto, dirigente medico e direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione, che hanno strutturato e studiato un intervento di osteosintesi con placche e viti in anestesia loco regionale, tutelante il bambino portato in grembo. Grazie ai ripetuti controlli ginecologici attraverso i tracciati del battito fetale, realizzati nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottor Sebastiano Caudullo, la donna è stata sempre rassicurata sullo stato di benessere del piccolo.

La signora è stata dimessa poco dopo l’intervento e ad oggi si trova a casa sua con un grande sollievo nel cuore per il trattamento e le cure ricevute.