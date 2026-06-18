 Calabria, bando da 300mila euro per trasporto turistico sostenibile

Calabria, bando da 300mila euro per trasporto turistico sostenibile

Redazione

Calabria, bando da 300mila euro per trasporto turistico sostenibile

giovedì 18 Giugno 2026 - 08:59

La Regione Calabria finanzia nuovi servizi di trasporto turistico su acqua, treno e gomma. Avviso pubblico aperto fino al 23 giugno 2026. Tutti i dettagli.

La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico “Servizi di trasporto turistico 2026”, un bando che mette a disposizione 300mila euro per finanziare collegamenti dedicati ai turisti e capaci di connettere attrattori culturali, ambientali e naturalistici del territorio regionale. Le risorse provengono dal Pac Calabria 2014-2020, Azione 6.8.3, destinata al sostegno della fruizione integrata di beni culturali e naturali.

Cosa finanzia il bando

L’avviso punta all’individuazione di operatori economici — anche in forma associata — con cui avviare una procedura negoziata per l’affidamento di servizi di trasporto turistico sostenibile su acqua, treno e gomma. Sono ammissibili anche soluzioni intermodali che integrino i treni regionali con altri servizi dedicati ai visitatori.

I servizi finanziati dovranno perseguire obiettivi precisi: incrementare la qualità e la diversificazione dell’offerta turistica; favorire percorsi integrati tra mare, montagna, borghi, aree naturalistiche e siti culturali; valorizzare le identità locali; garantire modalità di spostamento accessibili e a basso impatto ambientale.

L’assessore Calabrese: “Calabria più accessibile e competitiva”

«Questo avviso rappresenta un ulteriore tassello della strategia che la Regione Calabria sta portando avanti per rendere il nostro territorio sempre più accessibile, competitivo e attrattivo», ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, sottolineando come l’iniziativa punti a consolidare l’immagine della Calabria come «destinazione turistica moderna e dinamica».

L’assessore ha poi evidenziato il ruolo strategico della mobilità in una regione caratterizzata da un patrimonio diffuso: «In Calabria la mobilità è uno strumento fondamentale per ampliare la conoscenza delle diverse destinazioni e incentivare flussi turistici distribuiti durante tutto l’anno», con l’obiettivo esplicito di contribuire alla destagionalizzazione dei flussi.

Come presentare la domanda e scadenza

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma digitale della Regione Calabria all’indirizzo documentale.regione.calabria.it/portale/ entro e non oltre il 23 giugno 2026 alle ore 12:00.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito ufficiale della Regione Calabria alla pagina dedicata ai bandi.

Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale verificato dalla redazione.

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