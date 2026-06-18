Calabria, bando da 300mila euro per trasporto turistico sostenibile

La Regione Calabria finanzia nuovi servizi di trasporto turistico su acqua, treno e gomma. Avviso pubblico aperto fino al 23 giugno 2026. Tutti i dettagli.

La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico “Servizi di trasporto turistico 2026”, un bando che mette a disposizione 300mila euro per finanziare collegamenti dedicati ai turisti e capaci di connettere attrattori culturali, ambientali e naturalistici del territorio regionale. Le risorse provengono dal Pac Calabria 2014-2020, Azione 6.8.3, destinata al sostegno della fruizione integrata di beni culturali e naturali.

Cosa finanzia il bando

L’avviso punta all’individuazione di operatori economici — anche in forma associata — con cui avviare una procedura negoziata per l’affidamento di servizi di trasporto turistico sostenibile su acqua, treno e gomma. Sono ammissibili anche soluzioni intermodali che integrino i treni regionali con altri servizi dedicati ai visitatori.

I servizi finanziati dovranno perseguire obiettivi precisi: incrementare la qualità e la diversificazione dell’offerta turistica; favorire percorsi integrati tra mare, montagna, borghi, aree naturalistiche e siti culturali; valorizzare le identità locali; garantire modalità di spostamento accessibili e a basso impatto ambientale.

L’assessore Calabrese: “Calabria più accessibile e competitiva”

«Questo avviso rappresenta un ulteriore tassello della strategia che la Regione Calabria sta portando avanti per rendere il nostro territorio sempre più accessibile, competitivo e attrattivo», ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, sottolineando come l’iniziativa punti a consolidare l’immagine della Calabria come «destinazione turistica moderna e dinamica».

L’assessore ha poi evidenziato il ruolo strategico della mobilità in una regione caratterizzata da un patrimonio diffuso: «In Calabria la mobilità è uno strumento fondamentale per ampliare la conoscenza delle diverse destinazioni e incentivare flussi turistici distribuiti durante tutto l’anno», con l’obiettivo esplicito di contribuire alla destagionalizzazione dei flussi.

Come presentare la domanda e scadenza

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma digitale della Regione Calabria all’indirizzo documentale.regione.calabria.it/portale/ entro e non oltre il 23 giugno 2026 alle ore 12:00.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito ufficiale della Regione Calabria alla pagina dedicata ai bandi.

Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale verificato dalla redazione.