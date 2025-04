Calabrò e i ricorsi sul congresso Pd, una vittoria a metà

"Avevamo ragione e la commissione di garanzia lo conferma", evidenzia il consigliere. Ma prevale il compromesso per non blocare i Dem messinesi

MESSINA – “Lo sapevamo di avere ragione. Io e Giuseppe Vitarelli abbiamo presentato tre ricorsi in merito alla regolarità del congresso del Partito democratico. E la commissione regionale di garanzia, incaricata da quella nazionale, conferma le nostre riserve. Io mi tessero a un partito nel 2024, viene fatto il congresso nello stesso anno e devo sottostare a decisioni prese da tesserati del 2023… Mi pare che siamo fuori dal mondo”. Così Felice Calabrò, capogruppo del Pd al Consiglio comunale, commenta la decisione dell’organismo del partito, anche se sa bene che è una vittoria solo a metà. Evidenzia il consigliere: “La commissione conferma che il congresso, del 2024 doveva essere aperto agli iscritti dello stesso anno. Se fossero stati conseguenti, senza abdicare al ruolo, i componenti dell’organismo avrebbero dovuto annullare il congresso. Questa decisione, invece, lascia parecchi dubbi”.

Spiega Calabrò: “La commissione impone al partito, entro quaranta giorni, di convocare un’assemblea degli iscritti, tutti gli iscritti, 2023 e 2024, che potrà ratificare o meno l’esito del congresso. Si tratta di una sorta di sanatoria”. Di fatto, il pasticcio c’è stato ma la commissione di garanzia ha trovato un compromesso per evitare il disastro di annullare le elezioni. Ripartire da zero sarebbe stato troppo impegnativo una volta che si ha un segretario provinciale, Armando Hyerace. E per giunta reduce dall’accordo con lo sfidante Alessandro Russo. Come conseguenza, un’assemblea e una direzione equilibrate tra le due aree cercano d’archiviare l’era delle polemiche interne.

Mette in chiaro il capogruppo: “Io il mio risultato l’ho raggiunto. Ho dimostrato che era necessaria l’ampia partecipazione. E non posso io ora decidere che cosa accadrà. Dipende dagli scritti. In ogni caso, dobbiamo tutti collaborare per raggiungere l’obiettivo dell’interesse del partito. Partito che non deve rimanere bloccato. Abbiamo le elezioni provinciali, che ci vedono impegnati, e serve il contributo di tutti. Io, però, voglio evidenziare che le discussioni sono solo nostre. Non mi pare che gli altri partiti abbiano questa grande patercipazione. Noi dibattiamo all’interno perché siamo un vero partito. Ma all’esterno passiamo per litigiosi”.

Nel momento in cui il Pd dimostrerà di essere protagonista di una svolta, nel segno delle iniziative per chi sta ai margini sul territorio, e delle ncessità, allora l’impressione di una parte dei cittadini di sicuro cambierà. A Messina e in Sicilia, in attesa del congresso regionale.

