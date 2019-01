Coppa Italia. LA SIAC esce a testa alta dal torneo

Si ferma alla Final Four il cammino della SIAC impegmnata a Caltanissetta in occasione della finale regionale di Coppa Italia calcio a 5. La compagine peloritana, priva del talentuoso Nanni Piccolo, fermato dalla febbre proprio alla vigilia della partita, è stata eliminata dalla Pro Nissa con il punteggio di 6-5.

Sul parquet del “PalaMilan” i peloritani pertono con i migliori dei pronostici, chiudendo il primo tempo in vantaggio 2-1 grazie alle reti siglate da D’Urso e Consolo. Nella ripresa, i nisseni hanno ribaltato, però, la situazione, portandosi avanti per 5-2, ma l’infinito orgoglio di Bruno e compagni si è concretizzato nelle realizzazioni di Antonio Colavita ed Angelo Ruvolo. Negli ultimi palpitanti minuti, soltanto la sfortuna, materializzatasi in due pali, ha negato loro il 5-5, mentre il gol di Lo Bongiorno è giunto sui “titoli di coda” del match.



“Abbiamo disputato una buona gara, ricevendo alla fine i complimenti degli avversari e degli addetti ai lavori – ha dichiarato il tecnico della SIAC Massimiliano Fede – ci mancavano alcuni importanti elementi, ma siano riusciti a giocarci le nostre possibilità contro una rivale davvero forte, che ci ha costantemente pressati. I ragazzi sono stati bravi a non mollare mai e a rifarsi sotto con il “quinto di movimento”, mettendo in apprensione i nisseni. Conclusa questa bella esperienza ci concentreremo subito sul campionato con il doppio obiettivo di centrare i playoff e valorizzare i giovani del vivaio”.



Per la cronaca il titolo è andato meritatamente alla Nuova Pro Nissa, che ha poi superato il Marsala Futsal con un perentorio 8-0.